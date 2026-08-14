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Indexaufstieg 14.08.2026 10:45:00

S&P-500-Aufnahme lässt Reddit-Aktie hochschiessen - doch Analysten warnen vor Wachstumsrisiken

S&P-500-Aufnahme lässt Reddit-Aktie hochschiessen - doch Analysten warnen vor Wachstumsrisiken

Ein Aufstieg in den breiten US-Index S&P 500, über den schon länger spekuliert wurde, treibt den Kurs der Reddit-Aktie vor dem Wochenende kräftig nach oben.

AvalonBay Communities
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  • Reddit-Aktie steigt in wichtigen US-Aktienindex S&P 500 auf
  • Analysten loben das Wachstum, warnen aber vor der Abhängigkeit von Google
  • Auslaufende KI-Lizenzverträge gelten als nächster Prüfstein für die Plattform

Die Reddit-Aktie springt am Freitag vorbörslich an der NYSE zeitweise um 12,32 Prozent auf 177,53 US-Dollar nach oben, nachdem S&P Dow Jones Indices die Aufnahme der Social-Media-Plattform in den US-Index S&P 500 angekündigt hat. Reddit ersetzt dort künftig die Aktie des Immobilien-Investmentfonds AvalonBay Communities. Der Wechsel erfolgt vor Handelsbeginn am Dienstag, dem 18. August. Nach Einschätzung von Marktbeobachtern ist Reddit ab diesem Zeitpunkt der zweite reinrassige Social-Media-Titel im Index neben Meta. Analysten sehen darin eine Bestätigung des Wachstums, äussern aber Zweifel an der langfristigen Tragfähigkeit des Geschäftsmodells.

Reddit-Aktie ersetzt AvalonBay im S&P 500

S&P Dow Jones Indices teilte am 13. August offiziell mit, dass Reddit den Immobilienkonzern AvalonBay Communities im S&P 500 ersetzen wird, der durch eine Übernahme in dem bestehenden Indexmitglied Equity Residential aufgeht. Über einen Aufstieg der Reddit-Aktie in den wichtigen Index wurde laut MarketWatch bereits seit letztem Jahr spekuliert. Zuletzt erlebten Anleger hier jedoch eine Enttäuschung, als im Juli Ferguson Enterprises den Platz des inzwischen nicht mehr börsennotierten Videospielekonzerns Electronic Arts einnahm. Nun haben Reddit-Aktionäre aber doch noch Grund zu feiern.

Der mechanische Effekt der Index-Aufnahme dürfte dabei ein zentraler Treiber des Kurssprungs bei der Reddit-Aktie sein: Fondsgesellschaften, die den S&P 500 nachbilden, müssen die Aktie nun in ihre Portfolios holen und lösen damit einen strukturellen Nachfrageschub aus, unabhängig von neuen operativen Nachrichten.

Sorgen um Google-Abhängigkeit von Reddit

Der aktuelle Kurssprung folgt auf turbulente Wochen für die Reddit-Aktie. Ende Juli 2026 hatte Reddit Zahlen zum zweiten Quartal 2026 vorgelegt und dabei im Investorenbrief eingeräumt, dass die Suchverweise im Quartal schwankend gewesen seien. Reddit-CEO Huffman hatte dies auf Googles verstärkten Einsatz Gemini-gestützter KI-Zusammenfassungen zurückgeführt, die Suchanfragen direkt auf der Ergebnisseite beantworteten, statt Nutzer auf Plattformen wie Reddit weiterzuleiten. Die Aktie war nach diesen Zahlen zunächst unter Druck geraten, obwohl das Unternehmen das achte Quartal in Folge mit einem Umsatzwachstum von über 60 Prozent auswies.

Analysten verweisen zudem auf laufende KI-Datenlizenzverträge von Reddit mit Alphabet und OpenAI aus dem Jahr 2024, deren Verlängerung ansteht. Der Ausgang dieser Verhandlungen gilt als Unsicherheitsfaktor für die Investment-These: Während optimistische Stimmen einen Erlösschub aus den anstehenden Vertragsverlängerungen erwarten, befürchten Skeptiker, dieselben Deals könnten das Nutzerwachstum belasten.

Der Analystenkonsens fällt derzeit jedoch trotz der Vorbehalte mehrheitlich positiv aus: Von 23 erfassten Häusern votierten 14 mit Buy und 9 mit Hold, kein Analyst empfahl einen Verkauf der Reddit-Aktie. Allerdings korrigierten mehrere Analysten ihre Kursziele nach der Bilanzvorlage nach unten.

Im Blick bleibt nun, wie sich der mechanische Kaufdruck durch Indexfonds nach dem offiziellen Aufnahmetermin entwickelt und ob neue Aussagen zu den auslaufenden KI-Lizenzverträgen mit Alphabet und OpenAI folgen.

Carolin Ludwig, Redaktion finanzen.ch

Dieser Text dient ausschliesslich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageempfehlung dar. Die finanzen.net GmbH schliesst jegliche Regressansprüche aus.

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