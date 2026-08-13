Oracle Aktie 959184 / US68389X1054
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13.08.2026 16:29:00
Oracle Aktie News: Oracle gewinnt am Donnerstagnachmittag an Fahrt
Die Aktie von Oracle gehört am Donnerstagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Oracle-Aktie stieg im New York-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 2,9 Prozent auf 157,77 USD.
Das Papier von Oracle konnte um 16:28 Uhr klettern und stieg im New York-Handel um 2,9 Prozent auf 157,77 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im NASDAQ Composite Index, der derzeit bei 26'841 Punkten notiert. Bei 158,64 USD markierte die Oracle-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 152,50 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Von der Oracle-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 965'346 Stück gehandelt.
Mit einem Kursgewinn bis auf 345,69 USD erreichte der Titel am 11.09.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Oracle-Aktie damit 54,36 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 29.07.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 114,51 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 27,42 Prozent könnte die Oracle-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
Für Oracle-Aktionäre gab es im Jahr 2026 eine Dividende in Höhe von 2,00 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,95 USD ausgeschüttet werden. Die Bilanz zum am 31.05.2026 abgelaufenen Quartal legte Oracle am 10.06.2026 vor. Oracle hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,45 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,19 USD je Aktie gewesen. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 19.18 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 20,63 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Oracle einen Umsatz von 15.90 Mrd. USD eingefahren.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 14.09.2026 erfolgen.
Experten gehen davon aus, dass Oracle im Jahr 2027 8,06 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.
Redaktion finanzen.ch
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