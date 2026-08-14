Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’361 -0.8%  SPI 20’276 -0.7%  Dow 53’744 -0.2%  DAX 26’419 0.5%  Euro 0.9397 0.2%  EStoxx50 6’542 -0.1%  Gold 4’385 0.8%  Bitcoin 50’743 -1.6%  Dollar 0.8114 -0.3%  Öl 87.5 0.5% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Roche149905998Nestlé3886335Partners Group2460882On113454047Rheinmetall345850Zurich Insurance1107539Amrize143013422
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Uranbergbau-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
VZ-Aktie springt an: VZ Gruppe steigert Gewinn im ersten Halbjahr erneut deutlich
Stadler Rail investiert Millionen in Stahlgiesserei Biel - Aktie gewinnt
Glencore-Aktie im Minus: Sprengstoffanschlag trifft wichtige Kohle-Bahnstrecke
Siemens-Aktie leichter: Transformator für KI-Rechenzentren geplant
Roche-Tochter Chugai beantragt zusätzliche Zulassung für Tecentriq - Aktie tiefer
Suche...
Plus500 Depot

Talanx Aktie 19625225 / DE000TLX1005

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

Geringe Grossschäden 14.08.2026 13:08:00

Aktie klettert: Talanx erwartet 2026 noch mehr Gewinn

Aktie klettert: Talanx erwartet 2026 noch mehr Gewinn

Der Versicherungskonzern Talanx (HDI) wird nach einem Rekordgewinn im ersten Halbjahr optimistischer für 2026.

Talanx
111.76 CHF 4.14%
Kaufen Verkaufen
"Wir erwarten nun, unsere Jahresprognose zu übertreffen und ein Konzernergebnis von deutlich über 2,7 Milliarden Euro zu erzielen", sagte Vorstandschef Torsten Leue am Freitag bei Vorlage der Zwischenbilanz in Hannover. Zuvor hatte er "ungefähr 2,7 Milliarden" in Aussicht gestellt - ein Ziel, das er sich ursprünglich sogar erst für 2027 vorgenommen hatte. An der Börse kamen die Neuigkeiten gut an.

Die Talanx-Aktie gewinnt im XETRA-Handel zeitweise 5,68 Prozent auf 121,00 Euro.

Im ersten Halbjahr verdiente Talanx bereits 1,5 Milliarden Euro und damit neun Prozent mehr als ein Jahr zuvor. Dabei legten die Privat- und Firmenversicherung im In- und Ausland ebenso zu wie die Industrieversicherung und der weltweit drittgrösste Rückversicherer Hannover Rück , an dem Talanx die Mehrheit hält. Alle Geschäftsbereiche hätten Ergebnisse auf Rekordniveau abgeliefert, sagte Leue.

Zwar stagnierte der Versicherungsumsatz des Gesamtkonzerns mit der Hauptmarke HDI bei knapp 24,3 Milliarden Euro, doch das Kapitalanlageergebnis sprang um mehr als ein Fünftel nach oben. Zudem gingen die Grossschäden von gut 1,1 Milliarden auf 942 Millionen Euro zurück.

Am teuersten schlugen der Wintersturm "Fern" in den USA und Kanada und die Atlantikstürme auf der Iberischen Halbinsel und in Marokko zu Buche. Ausserdem legte Talanx 200 Millionen Euro für die Folgen des Iran-Kriegs zur Seite.

Weitere Grossschäden zeichnen sich allerdings schon ab: Das verheerende Erdbeben in Kolumbien koste den Konzern samt der Hannover Rück voraussichtlich eine dreistellige Millionen-Euro-Summe, sagte Finanzvorstand Jan Wicke.

Auch die Waldbrände in Südeuropa und die Hitzewelle dürften den Konzern finanziell treffen. Neben den Zerstörungen durch Feuer in Frankreich und Spanien gehe es dabei auch um die Schiffstransporte auf dem Rhein, der derzeit unter extremem Niedrigwasser leidet. Falls Schiffe dort nicht mehr fahren könnten, griffen möglicherweise Versicherungsverträge gegen Betriebsunterbrechungen.

Bei Talanx ist man von den extremen Wetterereignissen keineswegs überrascht. Das seien die Folgen des Klimawandels, erklärte Wicke. "Es wird mehr Starkregenfälle geben, es wird mehr Brände geben und es wird mehr Tropical Events geben." Was man derzeit erlebe, sei noch lange nicht die Spitze dessen, was der Versicherer in seinen Berechnungen einkalkuliert habe: "Es ist durchaus möglich, dass es Phasen gibt, wo es noch deutlich schlimmer wird", stellte Wicke klar.

/stw/lew/jha

HANNOVER (awp international)

Weitere Links:

So viel hätten Anleger an einem Talanx-Investment von vor 10 Jahren verdient

Bildquelle: Talanx
In eigener Sache

Trading Signals: Nokia: Comeback mit KI-Turbo

Die Finnen melden sich mit starken Zahlen zurück. Vor allem das Geschäft mit optischen Netzwerken und KI-Rechenzentren entwickelt sich zum Wachstumstreiber und könnte 2027 für zusätzlichen Schub sorgen. Nach der kräftigen Kurskorrektur bietet die Aktie tradingorientierten Anlegern damit eine potenzielle Chance.

Weiterlesen!

Nachrichten zu Talanx AG

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten