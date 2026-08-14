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Aktienbewertung 14.08.2026 10:43:44

Analyse: So bewertet RBC Capital Markets die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie

Analyse: So bewertet RBC Capital Markets die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie

RBC Capital Markets hat die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie unter die Lupe genommen. Das sind die Ergebnisse.

Mercedes-Benz Group
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Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Mercedes-Benz von 53 auf 54 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Tom Narayan passte seine Bewertungsmodelle für die deutschen Autobauer an die jüngsten Quartalszahlen, seine Gespräche mit den Management-Teams sowie aktuelle Investoren-Rückmeldungen an. Generell bleibt er für die EU-Automobilhersteller vorsichtig, wie er am Donnerstag schrieb. Als Belastungsfaktoren nannte er den abgeschwächten chinesischen Absatzmarkt und den zunehmenden Wettbewerb in Europa.

Analyse und Aktienbewertung: Eine Untersuchung der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse

Die Aktie notierte um 10:27 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0.2 Prozent auf 45.55 EUR zu. Insofern weist der Anteil noch Luft nach oben: 18.56 Prozent im Vergleich zum ausgegebenen Kursziel auf. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 150’146 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien. Seit Jahresanfang 2026 büsste die Aktie um 18.9 Prozent ein. Mercedes-Benz Group (ex Daimler) dürfte die Quartalsergebnisse für Q3 2026 voraussichtlich am 28.10.2026 präsentieren.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.08.2026 / 17:42 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.08.2026 / 17:42 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.


Bildquelle: Vladi333 / Shutterstock.com,Mark III Photonics / Shutterstock.com
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