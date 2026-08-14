Mercedes-Benz Group Aktie 945657 / DE0007100000
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Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Sector Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Mercedes-Benz von 53 auf 54 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Tom Narayan passte seine Bewertungsmodelle für die deutschen Autobauer an die jüngsten Quartalszahlen, seine Gespräche mit den Management-Teams sowie aktuelle Investoren-Rückmeldungen an. Generell bleibt er für die EU-Automobilhersteller vorsichtig, wie er am Donnerstag schrieb. Als Belastungsfaktoren nannte er den abgeschwächten chinesischen Absatzmarkt und den zunehmenden Wettbewerb in Europa./edh/ag;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.08.2026 / 17:42 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Sector Perform
|
Unternehmen:
Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
54.00 €
|
Rating jetzt:
Sector Perform
|
Kurs*:
45.69 €
|
Abst. Kursziel*:
18.19%
|
Rating update:
Sector Perform
|
Kurs aktuell:
45.78 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
17.97%
|
Analyst Name::
Tom Narayan
|
KGV*:
-
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