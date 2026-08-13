Adyen B.V. Parts Sociales Aktie 42119868 / NL0012969182
1’015.60CHF
10.20CHF
1.01 %
10:05:14
SWX
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
14.08.2026 09:23:28
Adyen BV Parts Sociales Buy
Adyen B.V. Parts Sociales
1018.20 CHF 3.78%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Adyen von 1800 auf 1850 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Mohammed Moawalla passte seine Schätzungen am Freitag an den Quartalsbericht an und bleibt insgesamt optimistisch für die Anlagestory des Zahlungsabwicklers./ag/edh;
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.08.2026 / 05:15 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Adyen B.V. Parts Sociales Buy
|
Unternehmen:
Adyen B.V. Parts Sociales
|
Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|
Kursziel:
1’850.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
1’077.80 €
|
Abst. Kursziel*:
71.65%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
1’080.80 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
71.17%
|
Analyst Name::
Mohammed Moawalla
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Adyen B.V. Parts Sociales
Analysen zu Adyen B.V. Parts Sociales
|09:23
|Adyen B.V. Parts Sociales Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|09:20
|Adyen B.V. Parts Sociales Buy
|UBS AG
|07:00
|Adyen B.V. Parts Sociales Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.08.26
|Adyen B.V. Parts Sociales Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.08.26
|Adyen B.V. Parts Sociales Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:23
|Adyen B.V. Parts Sociales Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|09:20
|Adyen B.V. Parts Sociales Buy
|UBS AG
|07:00
|Adyen B.V. Parts Sociales Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.08.26
|Adyen B.V. Parts Sociales Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.08.26
|Adyen B.V. Parts Sociales Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:23
|Adyen B.V. Parts Sociales Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|09:20
|Adyen B.V. Parts Sociales Buy
|UBS AG
|07:00
|Adyen B.V. Parts Sociales Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.08.26
|Adyen B.V. Parts Sociales Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.08.26
|Adyen B.V. Parts Sociales Buy
|Jefferies & Company Inc.
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.
|16.02.26
|Adyen B.V. Parts Sociales Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|15.08.25
|Adyen B.V. Parts Sociales Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|02.05.25
|Adyen B.V. Parts Sociales Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14.02.25
|Adyen B.V. Parts Sociales Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Aktien in diesem Artikel
|Adyen B.V. Parts Sociales
|1’015.40
|0.99%
Aktuelle Aktienanalysen
|09:24
|
Goldman Sachs Group Inc.
RATIONAL Buy
|09:24
|
Goldman Sachs Group Inc.
Vestas Wind Systems A-S Buy
|09:23
|
Goldman Sachs Group Inc.
Adyen B.V. Parts Sociales Buy
|09:23
|
Warburg Research
PNE Buy
|09:23
|
Goldman Sachs Group Inc.
Stellantis Neutral
|09:21
|
RBC Capital Markets
Vestas Wind Systems A-S Outperform
|09:20
|
UBS AG
Adyen B.V. Parts Sociales Buy