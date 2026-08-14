Vestas Wind Systems A-S Aktie 111042507 / DK0061539921
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14.08.2026 09:24:22
Vestas Wind Systems A-S Buy
Vestas Wind Systems A-S
26.17 CHF 1.77%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Vestas von 236 auf 262 dänische Kronen angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Das zweite Quartal habe ein stärkeres Ergebnisbild des Windturbinen-Herstellers gezeichnet, schrieb Ajay Patel am Donnerstag. Er hob die neuen Gewinn- und Ausschüttungsambitionen hervor./ag/edh;
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.08.2026 / 15:21 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Vestas Wind Systems A-S Buy
|
Unternehmen:
Vestas Wind Systems A-S
|
Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|
Kursziel:
262.00 DKK
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
28.10 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
208.00 DKK
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Ajay Patel
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
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