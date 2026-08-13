J. M. Smucker Aktie 1426289 / US8326964058
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13.08.2026 16:36:17
S&P 500-Wert J M Smucker-Aktie: Mit dieser Dividende bereitet J M Smucker Aktionären eine Freude
J M Smucker-Anteilseigner aufpasst: So hoch fällt die J M Smucker-Dividende aus.
Bei der Hauptversammlung von S&P 500-Papier J M Smucker am 12.08.2026 wurde für das Jahr 2026 die Zahlung einer Dividende in Höhe von 4.40 USD vereinbart. Das sind 1.85 Prozent mehr als im Vorjahr. Die Gesamtausschüttung lässt sich J M Smucker 464.70 Mio. USD kosten. Die Gesamtausschüttung erhöhte sich damit im Vorjahresvergleich um 2.04 Prozent.
J M Smucker-Dividendenrendite
Letztlich notierte das J M Smucker-Wertpapier am Tag der Hauptversammlung via New York bei 118.79 USD. J M Smucker verzeichnet für 2026 eine Dividendenrendite von 4.49 Prozent. Die Dividendenrendite kletterte damit im Vorjahresvergleich, als sie noch 3.72 Prozent betrug.
Reale Rendite verglichen mit Aktienkurs
Innerhalb von 5 Jahren fiel der Aktienkurs von J M Smucker via New York um 10.47 Prozent. Die reale Rendite (Kurs + Dividende) hat mit 2.67 Prozent stärker zugenommen als der J M Smucker-Kurs.
Dividendenerwartung von J M Smucker
Für das Jahr 2027 sehen FactSet-Analysten eine Steigerung der Dividende auf 4.44 USD voraus. Die Dividendenrendite würde somit laut FactSet-Schätzungen auf 3.74 Prozent fallen.
Wichtigste Eckdaten der J M Smucker-Aktie
Die Börsenbewertung des S&P 500-Unternehmens J M Smucker steht aktuell bei 12.569 Mrd. USD. Dividenden-Aktie J M Smucker besitzt aktuell ein KGV von 0.00. Im Jahr 2026 erwirtschaftete J M Smucker einen Umsatz von 9.051 Mrd.USD sowie ein EPS von -1.30 USD.
Redaktion finanzen.ch
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