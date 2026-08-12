Oracle Aktie News: Oracle gewinnt am Abend kräftig

Im New York-Handel gewannen die Oracle-Papiere um 20:26 Uhr 5,3 Prozent. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im NASDAQ Composite Index, der im Moment bei 26'624 Punkten tendiert. Die Oracle-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 153,75 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 152,89 USD. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 3'110'265 Oracle-Aktien.

Bei 345,69 USD erreichte der Titel am 11.09.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 125,71 Prozent könnte die Oracle-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Anteilsschein verbuchte am 29.07.2026 Kursverluste bis auf 114,51 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Oracle-Aktie damit 33,75 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Oracle-Aktionäre bezogen im Jahr 2026 über eine Dividende in Höhe von 2,00 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,95 USD belaufen. Oracle gewährte am 10.06.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.05.2026 abgelaufenen Quartals. Es stand ein EPS von 1,45 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Oracle noch ein Gewinn pro Aktie von 1,19 USD in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Oracle mit einem Umsatz von insgesamt 19.18 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 15.90 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 20,63 Prozent gesteigert.

Die Vorlage der Q1 2027-Finanzergebnisse wird am 14.09.2026 erwartet.

Für das Jahr 2027 gehen Analysten von einem Oracle-Gewinn in Höhe von 8,06 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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