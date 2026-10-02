Oracle Aktie 959184 / US68389X1054
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02.10.2026 16:29:00
Oracle Aktie News: Oracle am Nachmittag mit positiven Vorzeichen
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Oracle. Zuletzt wies die Oracle-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 4,2 Prozent auf 143,85 USD nach oben.
Das Papier von Oracle legte um 16:28 Uhr zu und stieg im New York-Handel um 4,2 Prozent auf 143,85 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im NASDAQ Composite Index, der zurzeit bei 27'346 Punkten liegt. Die Oracle-Aktie legte bis auf 143,99 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 142,54 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 1'772'623 Oracle-Aktien.
Am 17.10.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 322,46 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 124,16 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 29.07.2026 bei 114,51 USD. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Oracle-Aktie 20,40 Prozent sinken.
Im Jahr 2026 wurde eine Dividende in Höhe von 2,00 USD an Oracle-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,97 USD. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Oracle am 10.09.2026. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,56 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,01 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Oracle im vergangenen Quartal 19.35 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 29,61 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Oracle 14.93 Mrd. USD umsetzen können.
Die Oracle-Bilanz für Q2 2027 wird am 14.12.2026 erwartet.
Der Gewinn 2028 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 11,02 USD je Oracle-Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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Im Gespräch mit direkt aus New York geht es um unterschätzte Branchen, abgestürzte Qualitätsaktien und die Frage, wie Anleger interessante Unternehmen finden können, wenn gerade nicht der grosse Hype dahintersteht.
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Oracle am 02.10.2026
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