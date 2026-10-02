Oracle Aktie News: Oracle gewinnt am Freitagabend an Fahrt

Um 20:26 Uhr ging es für das Oracle-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 2,7 Prozent auf 141,76 USD. Damit gibt das Wertpapier dem NASDAQ Composite Index, der bei 27'161 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Die Oracle-Aktie zog in der Spitze bis auf 144,86 USD an. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 142,54 USD. Bisher wurden via New York 3'346'786 Oracle-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 17.10.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 322,46 USD. Derzeit notiert die Oracle-Aktie damit 56,04 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 114,51 USD erreichte der Anteilsschein am 29.07.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 19,22 Prozent könnte die Oracle-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Für Oracle-Aktionäre gab es im Jahr 2026 eine Dividende in Höhe von 2,00 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,97 USD ausgeschüttet werden. Oracle gewährte am 10.09.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.08.2026 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,56 USD. Im Vorjahresviertel hatte Oracle 1,01 USD je Aktie erwirtschaftet. Umsatzseitig wurden 19.35 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Oracle 14.93 Mrd. USD umgesetzt.

Am 14.12.2026 dürfte die Q2 2027-Bilanz von Oracle veröffentlicht werden.

Beim Gewinn 2028 gehen Experten vorab davon aus, dass Oracle ein EPS in Höhe von 11,02 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Oracle-Aktie

Oracle-Aktie: Experten empfehlen Oracle im September mehrheitlich zum Kauf

NASDAQ Composite Index-Wert Oracle-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Oracle-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

SAP-Aktie dennoch im Minus: Chef sieht historische Wachstumschance