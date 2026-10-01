LANXESS Aktie 12344600 / US5165571051
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01.10.2026 21:09:00
LANXESS-Aktie dennoch höher: Scope senkt Daumen
Scope bescheinigt LANXESS eine schwächere Bonität.
Im Tradegate-Handel gewinnt die LANXESS-Aktie nachbörslich 0,64 Prozent auf 12,63 Euro.
DOW JONES
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Im Fokus stehen:
● Verschuldung und Finanzierungskosten in den USA
● Zins- und Währungsentwicklung in Japan
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● Hebelprodukte und Margin Calls
● Finanzierung und Bewertung des KI-Booms
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