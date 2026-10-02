Alzchem Group Aktie 160412022 / DE000A41YHG1
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02.10.2026 09:23:17
Alzchem Group Buy
Alzchem Group
146.97 CHF -0.01%
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Alzchem von 256 auf 245 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Anlagestory bleibe trotz temporärer Schwäche intakt, schrieb Analystin Manuela Stuerzer in ihrem am Freitag vorliegenden Ausblick auf den Quartalsbericht. Sie rechnet für das dritte Quartal mit einem operativen Ergebnis (Ebitda) von 30 Millionen Euro./ag/stw;
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.10.2026 / 07:57 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.10.2026 / 07:57 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Alzchem Group AG Buy
|
Unternehmen:
Alzchem Group AG
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
245.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
158.30 €
|
Abst. Kursziel*:
54.77%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
158.60 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
54.48%
|
Analyst Name::
Manuela Stuerzer
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
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