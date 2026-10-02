Alzchem Group 146.97 CHF -0.01% Charts

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Analysen Kaufen Verkaufen FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Alzchem von 256 auf 245 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Anlagestory bleibe trotz temporärer Schwäche intakt, schrieb Analystin Manuela Stuerzer in ihrem am Freitag vorliegenden Ausblick auf den Quartalsbericht. Sie rechnet für das dritte Quartal mit einem operativen Ergebnis (Ebitda) von 30 Millionen Euro./ag/stw;

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.10.2026 / 07:57 / CET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.