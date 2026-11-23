Deutsche Bank Research hat Novartis auf "Sell" mit einem Kursziel von 115 Franken belassen. Bei seinem jährlichen Kapitalmarkttag in London habe der Pharmakonzern eine Reihe von Finanzzielen mit überwiegend begrenzten Auswirkungen vorgestellt, schrieb Emmanuel Papadakis in einer am Montag vorliegenden Einschätzung. Eine Ausnahme sei vielleicht die erste längere Debatte über die Meilensteine für die Wachstumsziele der Jahre 2031 bis 2035, wenn Patente ausliefen. Dies sowie die gesamte Veranstaltung werte er als hilfreich. Unklar sei indes, inwieweit dieses Wachstum aus eigener Kraft oder durch Zukäufe erreicht werden solle.

Aktienbewertung im Detail: Die Novartis-Aktie und ihre Entwicklung am Tag der Analyse

Im SIX SX-Handel kam die Novartis-Aktie um 11:12 Uhr kaum vom Fleck und notierte bei 127.72 CHF. Also hat der Aktienanteil noch ein Abwärtsrisiko von 9.96 Prozent, gemessen am festgelegten Kursziel. Zuletzt wurden via SIX SX 326’223 Novartis-Aktien umgesetzt. Für die Aktie ging es auf Jahressicht 2026 um 20.1 Prozent nach oben. Für das laufende Jahresviertel Q4 2026 wird am 03.02.2027 mit der Vorlage der Kennzahlen gerechnet.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.11.2026 / 08:13 / CET





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