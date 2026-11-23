Die kanadische Bank RBC hat ABB auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 82 Franken belassen. Mit der geplanten Übernahme des deutschen Ventilatoren- und Motorenherstellers Ziehl-Abegg weite der Schweizer Technologiekonzern seine Aktivitäten im Kühlsystemebereich aus, schrieb Sebastian Kuenne in einer am Montag vorliegenden Studie. Die Bewertung erscheine hoch, relativiere sich mit Blick auf die angestrebten Synergien aber deutlich.

Analyse und Aktienbewertung: So präsentiert sich die ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie am Tag der Analyse

Das Papier von ABB (Asea Brown Boveri) legte um 11:18 Uhr zu und stieg im SIX SX-Handel um 2.0 Prozent auf 66.62 CHF. Aufgrund dessen weist das Papier noch ein Aufwärtspotenzial von 23.09 Prozent bezogen auf das festgesetzte Kursziel auf. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 625’185 ABB (Asea Brown Boveri)-Aktien den Besitzer. Der Anteilsschein kletterte seit Beginn des Jahres 2026 um 14.2 Prozent nach oben. Die Vorlage der Q4 2026-Finanzkennzahlen wird am 28.01.2027 erwartet.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.11.2026 / 03:17 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.11.2026 / 03:17 / EST





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