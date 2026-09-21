NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Nordex nach einer Analystenveranstaltung mit einem Kursziel von 36 Euro auf "Underperform" belassen. Das Management bleibe trotz Gegenwinds optimistisch für Deutschland und habe zudem die attraktiven Aussichten in anderen wichtigen Märkte wie etwa Nordamerika und der Türkei betont, schrieb Colin Moody in seiner am Mittwoch vorliegenden Einschätzung. Für das Instandhaltungsgeschäft, wo die Konkurrenz immer noch über Skalenvorteile verfüge, habe das Management die zentrale Bedeutung für die Unternehmensstrategie hervorgehoben./rob/gl/ag;