Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’001 0.3%  SPI 19’804 0.2%  Dow 51’864 -0.4%  DAX 25’579 0.0%  Euro 0.9393 0.0%  EStoxx50 6’358 0.5%  Gold 4’328 -0.6%  Bitcoin 71’037 0.5%  Dollar 0.8224 0.2%  Öl 98.4 -0.8% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156On113454047Kuros32581411Swiss Life1485278
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Kupferminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
UBS-Aktie trotzdem im Plus: Ständerat will 90 Prozent Eigenkapital für UBS-Auslandbeteiligungen - CEO Ermotti sieht "Möglichkeit für Win-win" in Kapitalfrage
Gaming: GTA VI und das Milliardenpotenzial der Branche
Sandoz: Rückkehr und Rückenwind
ETF des Monats September 2026: Wenn Qualität wieder zählt
Nach AMD-Rekord: Diese Aktien sind die nächsten Billionen-Kandidaten
Suche...

Nordex Aktie 2083267 / DE000A0D6554

38.98
CHF
0.78
CHF
2.04 %
09:03:17
SWX
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

23.09.2026 07:11:18

Nordex Underperform

Nordex
38.93 CHF -0.54%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Nordex nach einer Analystenveranstaltung mit einem Kursziel von 36 Euro auf "Underperform" belassen. Das Management bleibe trotz Gegenwinds optimistisch für Deutschland und habe zudem die attraktiven Aussichten in anderen wichtigen Märkte wie etwa Nordamerika und der Türkei betont, schrieb Colin Moody in seiner am Mittwoch vorliegenden Einschätzung. Für das Instandhaltungsgeschäft, wo die Konkurrenz immer noch über Skalenvorteile verfüge, habe das Management die zentrale Bedeutung für die Unternehmensstrategie hervorgehoben./rob/gl/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.09.2026 / 18:56 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.09.2026 / 00:45 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: Nordex AG Underperform
Unternehmen:
Nordex AG 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
36.00 €
Rating jetzt:
Underperform 		Kurs*:
41.18 € 		Abst. Kursziel*:
-12.58%
Rating update:
Underperform 		Kurs aktuell:
41.48 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-13.21%
Analyst Name::
Colin Moody 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Nordex AG

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten