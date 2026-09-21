Nordex Aktie 2083267 / DE000A0D6554
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Nordex Underperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Nordex nach einer Analystenveranstaltung mit einem Kursziel von 36 Euro auf "Underperform" belassen. Das Management bleibe trotz Gegenwinds optimistisch für Deutschland und habe zudem die attraktiven Aussichten in anderen wichtigen Märkte wie etwa Nordamerika und der Türkei betont, schrieb Colin Moody in seiner am Mittwoch vorliegenden Einschätzung. Für das Instandhaltungsgeschäft, wo die Konkurrenz immer noch über Skalenvorteile verfüge, habe das Management die zentrale Bedeutung für die Unternehmensstrategie hervorgehoben./rob/gl/ag;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Nordex AG Underperform
|
Unternehmen:
Nordex AG
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
36.00 €
|
Rating jetzt:
Underperform
|
Kurs*:
41.18 €
|
Abst. Kursziel*:
-12.58%
|
Rating update:
Underperform
|
Kurs aktuell:
41.48 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-13.21%
|
Analyst Name::
Colin Moody
|
KGV*:
-
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