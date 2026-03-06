Nordex Aktie 2083267 / DE000A0D6554
Nordex Market-Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Bewertung von Nordex beim Kursziel von 40 Euro mit "Market-Perform" aufgenommen. Der Windturbinenhersteller habe seit 2024 eine beeindruckende Trendwende hingelegt und jüngst ehrgeizigere mittelfristige Ziele sowie erstmals Ausschüttungen an die Aktionäre angekündigt, schrieb Deepa Venkateswaran in ihrer am Montag vorliegenden Ersteinschätzung. Die aktuelle Bewertung spiegele die gute Position in Europa sowie das starke und weiter wachsende Dienstleistungsgeschäft aber schon ebenso wider wie die Aussicht auf steigende Margen./gl/ag;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Nordex AG Market-Perform
|
Unternehmen:
Nordex AG
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
40.00 €
|
Rating jetzt:
Market-Perform
|
Kurs*:
39.76 €
|
Abst. Kursziel*:
0.60%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
40.38 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-0.94%
|
Analyst Name::
Deepa Venkateswaran
|
KGV*:
-
