Gute Stimmung in Frankfurt: TecDAX-Anleger greifen zum Start des Dienstagshandels zu

Am Dienstag geht es im TecDAX um 09:10 Uhr via XETRA um 0.18 Prozent auf 4’018.78 Punkte nach oben. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 554.756 Mrd. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0.295 Prozent auf 4’023.37 Punkte an der Kurstafel, nach 4’011.52 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 4’014.43 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 4’028.99 Punkten verzeichnete.

TecDAX-Performance seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX notierte am vorherigen Handelstag, dem 21.08.2026, bei 4’090.64 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 22.06.2026, erreichte der TecDAX einen Stand von 3’970.95 Punkten. Der TecDAX erreichte vor einem Jahr, am 22.09.2025, den Stand von 3’628.26 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 10.88 Prozent nach oben. Bei 4’284.41 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des TecDAX. Bei 3’322.31 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im TecDAX

Die stärksten Einzelwerte im TecDAX sind aktuell SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 2.47 Prozent auf 72.65 EUR), PVA TePla (+ 1.32 Prozent auf 30.62 EUR), Kontron (+ 1.13 Prozent auf 21.40 EUR), Infineon (+ 1.05 Prozent auf 58.90 EUR) und Nordex (+ 1.04 Prozent auf 40.76 EUR). Auf der Verliererseite im TecDAX stehen derweil Ottobock (-0.72 Prozent auf 55.10 EUR), EVOTEC SE (-0.72 Prozent auf 2.77 EUR), OHB SE (-0.68 Prozent auf 176.40 EUR), HENSOLDT (-0.66 Prozent auf 77.78 EUR) und Siemens Healthineers (-0.61 Prozent auf 37.74 EUR).

Diese TecDAX-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Die Aktie im TecDAX mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die Infineon-Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 236’824 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 211.357 Mrd. Euro macht die SAP SE-Aktie im TecDAX derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Dieses KGV weisen die TecDAX-Mitglieder auf

Die TeamViewer-Aktie verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 6.26 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den TecDAX-Werten. Die freenet-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8.33 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.ch