EQS-News: Nordex Group erweitert Delta4000-Serie um neue Anlage: N193/7.X

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Nordex Group erweitert Delta4000-Serie um neue Anlage: N193/7.X



22.09.2026 / 07:30 CET/CEST

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Hamburg, 22. September 2026. Die Nordex Group erweitert ihr Produktportfolio um eine neue Variante ihrer weltweit erfolgreichen Delta4000-Serie. Die Turbine N193/7.X verbindet bewährte Technologie mit gezielten Weiterentwicklungen, um Energieertrag, Genehmigungsfähigkeit und Kosteneffizienz zu optimieren.

Aufbauend auf der Flexibilität der Delta4000-Plattform wird die neue Turbine in mehreren Nennleistungsvarianten eingeführt und kann damit gezielt an unterschiedliche Marktanforderungen angepasst werden.

Die N193/7.X kombiniert eine installierte Leistung von 7,3 MW mit einem Rotordurchmesser von 193 Metern und 95 Meter einteiligen langen Rotorblättern. Damit bietet sie eine sehr wettbewerbsfähige Lösung für Standorte mit mittleren und niedrigen Windgeschwindigkeiten. An typischen Schwach- bis Mittelwindstandorten erzielt die N193/7.X im Vergleich zur N175/6.X einen bis zu 14 Prozent höheren Energieertrag.

Für den deutschen Markt wird die neue Turbine zunächst mit einer maximalen Leistung von 6,6 MW angeboten. Damit lassen sich die Projektwirtschaftlichkeit an Standorten mit mittleren bis niedrigen Windgeschwindigkeiten optimieren und zugleich die komplexen Anforderungen an Genehmigungen und Netzanschlüsse erfüllen.

José Luis Blanco, CEO der Nordex Group: „Die N193/7.X ist das nächste Kapitel in der Erfolgsgeschichte der Delta4000-Plattform. Auf Basis der bewährten Plattform und durch gezielte Weiterentwicklungen bieten wir eine leistungsstarke und flexible Lösung für ein breites Spektrum an Markt- und Standortanforderungen und schaffen so zusätzlichen Mehrwert für unsere Kunden.“

Die N193/7.X basiert auf der bewährten Technologie der Delta4000-Plattform, die ihre Zuverlässigkeit und Leistungsfähigkeit seit vielen Jahren unter Beweis gestellt hat. Zentrale Komponenten, darunter Maschinenhaus, Turbinensteuerung und elektrische Architektur, wurden übernommen und gezielt weiter optimiert, um den sich entwickelnden Marktanforderungen gerecht zu werden. Kunden profitieren dadurch von hoher Zuverlässigkeit, kurzen Produkteinführungszeiten sowie bewährten Produktions-, Logistik- und Installationsprozessen.

Dank ihres flexiblen Leistungsbereichs kann die Turbine zudem an unterschiedliche Standortanforderungen angepasst werden. Verschiedene Betriebsmodi ermöglichen eine Optimierung hinsichtlich Energieertrag, Kapazitätsfaktor, Schallanforderungen und Lebensdauer. Betreiber können ihre Projekte damit individuell auf wirtschaftliche und regulatorische Anforderungen ausrichten.

Mit mehreren Turmtechnologien und Nabenhöhen bietet die Turbine wettbewerbsfähige Lösungen, die auf die Anforderungen unterschiedlicher Märkte zugeschnitten sind. Der Start der Serienproduktion der N193/7.X ist für 2029 vorgesehen.

Über die Nordex Group

Die Gruppe hat seit 1985 mehr als 64 GW Windenergieleistung in über 40 Märkten installiert und im Jahr 2025 einen Konzernumsatz von rund 7,6 Milliarden Euro erzielt. Das Unternehmen beschäftigt derzeit mehr als 11.100 Mitarbeitende und verfügt über ein Produktionsnetzwerk mit Werken in Deutschland, Spanien, Brasilien, Indien und den USA. Das Produktportfolio konzentriert sich auf Onshore-Turbinen der 4- bis 7-MW+-Klasse, die auf die Marktanforderungen von Ländern mit begrenzter verfügbarer Fläche sowie Regionen mit eingeschränkter Netzkapazität zugeschnitten sind. Ein globales Servicenetzwerk stellt den reibungslosen Betrieb der Turbinen sicher. Die Nordex SE ist im MDAX und TecDax der Frankfurter Wertpapierbörse notiert (ISIN: DE000A0D6554).

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