Nordex Aktie 2083267 / DE000A0D6554
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Nordex Equal Weight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Nordex von 15,80 auf 35 Euro angehoben und die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Analyst Vlad Sergievskii beschäftigte sich am Donnerstag mit der Frage, wie viele Windkraftanlagen Deutschland derzeit noch braucht. Das Land sei erfolgreich in der Energiewende hin zu den Erneuerbaren. Im Bereich Windkraft sei man jedoch bereits an ökonomische Grenzen gestoßen und erreiche nun wohl auch Machbarkeitsgrenzen, etwa wegen Bau-Engpässen. Das "deutsche Windwunder" stoße auf ein zunehmendes Ungleichgewicht zwischen Angebot und Nachfrage. Sergievskii favorisiert vor diesem Hintergrund Hersteller von Stromkabeln wie NKT, Nexans und Prysmian gegenüber Turbinenanbietern wie Nordex und Vestas./ag/mis;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.08.2026 / 03:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Nordex AG Equal Weight
|
Unternehmen:
Nordex AG
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
35.00 €
|
Rating jetzt:
Equal Weight
|
Kurs*:
39.20 €
|
Abst. Kursziel*:
-10.71%
|
Rating update:
Equal Weight
|
Kurs aktuell:
39.28 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-10.90%
|
Analyst Name::
Vlad Sergievskii
|
KGV*:
-
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