Nordex Aktie 2083267 / DE000A0D6554
Nordex Market-Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Nordex nach Zahlen zum ersten Quartal mit einem Kursziel von 40 Euro auf "Market-Perform" belassen. Deepa Venkateswaran attestierte dem Hersteller von Windkraftanlagen am Montag einen soliden Jahresauftakt. Eine starke Margenentwicklung und bestätigte Jahresziele bekräftigten, dass das Management die direkten Auswirkungen des Iran-Krieges als beherrschbar einschätzt./rob/tih/ag;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.04.2026 / 06:06 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Nordex AG Market-Perform
|
Unternehmen:
Nordex AG
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
40.00 €
|
Rating jetzt:
Market-Perform
|
Kurs*:
49.16 €
|
Abst. Kursziel*:
-18.63%
|
Rating update:
Market-Perform
|
Kurs aktuell:
49.92 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-19.87%
|
Analyst Name::
Deepa Venkateswaran
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Nordex AG
|
09:28
|Börse Frankfurt in Grün: TecDAX notiert zum Start im Plus (finanzen.ch)
|
09:28
|Pluszeichen in Frankfurt: MDAX zum Handelsstart stärker (finanzen.ch)
|
07:00
|EQS-News: Die Nordex Group erzielt solide Ergebnisse im 1. Quartal 2026 mit weiterer Margenverbesserung gegenüber dem Vorjahr (EQS Group)
|
07:00
|EQS-News: Nordex Group reports solid Q1/2026 results with continued margin improvement year on year (EQS Group)
|
26.04.26
|Ausblick: Nordex legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
|
24.04.26
|XETRA-Handel: So performt der TecDAX nachmittags (finanzen.ch)
|
24.04.26
|Aufschläge in Frankfurt: TecDAX zum Handelsstart mit positivem Vorzeichen (finanzen.ch)
|
23.04.26
|Schwacher Handel: TecDAX letztendlich im Minus (finanzen.ch)
Analysen zu Nordex AG
|08:40
|Nordex Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|08:19
|Nordex Market-Perform
|Bernstein Research
|08:18
|Nordex Underperform
|RBC Capital Markets
|08:03
|Nordex Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14.04.26
|Nordex Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
Aktuelle Aktienanalysen
|08:53
|
Jefferies & Company Inc.
Alphabet A Buy
|08:42
|
Barclays Capital
SAP Overweight
|08:40
|
Goldman Sachs Group Inc.
Nordex Buy
|08:19
|
Bernstein Research
Nordex Market-Perform
|08:18
|
RBC Capital Markets
Nordex Underperform
|08:13
|
Barclays Capital
Intesa Sanpaolo Overweight
|08:11
|
Barclays Capital
UniCredit Overweight