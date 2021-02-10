Nordex 24.71 CHF 1.76% Charts

Analysen Kaufen Verkaufen LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Nordex von 15,40 auf 15,80 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Die Prognoseerhöhung des Herstellers von Windkraftanlagen sei ermutigend gewesen, schrieb Xin Wang am Dienstagabend. Er will jedoch noch mehr Bestätigung, bevor er bereit ist, diese Entwicklung als "neue Normalität" fortzuschreiben./ag/ajx;

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.11.2025 / 20:19 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2025 / 04:00 / GMT



