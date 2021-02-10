Nordex Aktie 2083267 / DE000A0D6554
24.16CHF
9.66CHF
66.62 %
10.02.2021
SWX
05.11.2025 13:13:31
Nordex Equal Weight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Nordex von 15,40 auf 15,80 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Die Prognoseerhöhung des Herstellers von Windkraftanlagen sei ermutigend gewesen, schrieb Xin Wang am Dienstagabend. Er will jedoch noch mehr Bestätigung, bevor er bereit ist, diese Entwicklung als "neue Normalität" fortzuschreiben./ag/ajx;
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.11.2025 / 20:19 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2025 / 04:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Unternehmen:
Nordex AG
Analyst:
Barclays Capital
Kursziel:
15.80 €
Rating jetzt:
Equal Weight
Kurs*:
26.54 €
Abst. Kursziel*:
-40.47%
Rating update:
Equal Weight
Kurs aktuell:
26.64 €
Abst. Kursziel aktuell:
-40.69%
Analyst Name::
Xin Wang
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
