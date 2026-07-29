Nordex Aktie 2083267 / DE000A0D6554
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Nordex Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Nordex nach Zahlen zum zweiten Quartalauf "Buy" mit einem Kursziel von 58 Euro belassen. Der Windkraftanlagen-Bauer habe ein weiteres starkes Jahresviertel hinter sich, wobei die wichtigsten Kennziffern die Erwartungen übertroffen hätten, schrieb Constantin Hesse in einer am Mittwoch vorliegenden Schnelleinschätzung. Das Management sei weiterhin zuversichtlich, dass sich die Auftragsdynamik im zweiten Halbjahr fortsetzen werde. Während der Telefonkonferenz am Nachmittag erwartet der Analyst detailliertere Ausführungen zur Fortsetzung der Auftragsdynamik, zur Projektabwicklung, zur deutschen Regulierung sowie zu möglichen Störungen durch den Krieg im Nahen Osten./ck/rob/la;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Nordex AG Buy
|
Unternehmen:
Nordex AG
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
58.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
38.94 €
|
Abst. Kursziel*:
48.95%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
39.06 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
48.49%
|
Analyst Name::
Constantin Hesse
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Nordex AG
|
09:28
|TecDAX-Handel aktuell: TecDAX klettert zum Handelsstart (finanzen.ch)
|
09:28
|XETRA-Handel MDAX legt zum Start des Mittwochshandels den Rückwärtsgang ein (finanzen.ch)
|
07:09
|EQS-News: Nordex Group achieves double-digit EBITDA margin in Q2/2026, strong order intake growth, and positive free cash flow (EQS Group)
|
07:09
|EQS-News: Nordex Group erreicht im zweiten Quartal 2026 eine zweistellige EBITDA-Marge, steigert den Auftragseingang deutlich und erzielt einen positiven Freien Cashflow (EQS Group)
|
28.07.26
|Ausblick: Nordex legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
28.07.26
|Gewinne in Frankfurt: MDAX steigt (finanzen.ch)
|
28.07.26