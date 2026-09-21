Nordex Aktie 2083267 / DE000A0D6554
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Frühe Investition
|
21.09.2026 10:02:30
TecDAX-Titel Nordex-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Nordex-Investment von vor einem Jahr verdient
Vor Jahren in Nordex eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.
Das Nordex-Papier wurde heute vor 1 Jahr via Börse XETRA wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Papier letztlich bei 20.92 EUR. Bei einer 10’000-EUR-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 478.011 Nordex-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Nordex-Aktie auf 39.32 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 18’795.41 EUR wert. Die Steigerung von 10’000 EUR zu 18’795.41 EUR entspricht einer Performance von +87.95 Prozent.
Nordex erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 9.31 Mrd. Euro. Die Nordex-Aktie wurde am 02.04.2001 an der Börse XETRA zum ersten Mal gehandelt. Der Erstkurs des Nordex-Papiers lag beim Börsengang bei 9.00 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Palo Alto Networks - Von KI-Angst zum Wachstumstreiber
KI wird für die Cybersecurity-Branche vom vermeintlichen Risiko zur Chance. Palo Alto Networks profitiert von steigenden Sicherheitsinvestitionen, starken Quartalszahlen und einem positiven Ausblick. Auch charttechnisch bleibt die Aktie spannend: Das Rekordhoch rückt in Reichweite.Weiterlesen!
Nachrichten zu Nordex AG
|
18.09.26
|Schwacher Handel in Frankfurt: TecDAX fällt zum Handelsende (finanzen.ch)
|
17.09.26
|TecDAX aktuell: TecDAX schlussendlich auf grünem Terrain (finanzen.ch)
|
17.09.26
|XETRA-Handel: MDAX beendet die Donnerstagssitzung in der Gewinnzone (finanzen.ch)
|
17.09.26
|Donnerstagshandel in Frankfurt: TecDAX notiert im Plus (finanzen.ch)
|
16.09.26
|EQS-PVR: Nordex SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution (EQS Group)
|
16.09.26
|Nordex-Aktie kaum verändert: Auftrag für 13 Windenergieanlagen (Dow Jones)
|
16.09.26
|EQS-News: Nordex Group receives 91 MW order from TEUT Energieprojekte in Brandenburg, Germany (EQS Group)
|
16.09.26
|EQS-News: Nordex Group erhält 91-MW-Auftrag von TEUT Energieprojekte in Brandenburg (EQS Group)