TecDAX-Titel Nordex-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Nordex-Investment von vor einem Jahr verdient

Das Nordex-Papier wurde heute vor 1 Jahr via Börse XETRA wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Papier letztlich bei 20.92 EUR. Bei einer 10’000-EUR-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 478.011 Nordex-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Nordex-Aktie auf 39.32 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 18’795.41 EUR wert. Die Steigerung von 10’000 EUR zu 18’795.41 EUR entspricht einer Performance von +87.95 Prozent.

Nordex erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 9.31 Mrd. Euro. Die Nordex-Aktie wurde am 02.04.2001 an der Börse XETRA zum ersten Mal gehandelt. Der Erstkurs des Nordex-Papiers lag beim Börsengang bei 9.00 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch