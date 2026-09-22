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Kursverlauf 22.09.2026 17:58:18

Handel in Frankfurt: TecDAX verbucht schlussendlich Zuschläge

Handel in Frankfurt: TecDAX verbucht schlussendlich Zuschläge

Der TecDAX entwickelte sich am Dienstagabend positiv.

OHB
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Am Dienstag legte der TecDAX via XETRA letztendlich um 0.55 Prozent auf 4’033.71 Punkte zu. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 554.756 Mrd. Euro wert. Zuvor ging der TecDAX 0.295 Prozent stärker bei 4’023.37 Punkten in den Handel, nach 4’011.52 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 4’006.58 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 4’050.21 Punkten.

TecDAX-Performance im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 21.08.2026, wies der TecDAX einen Stand von 4’090.64 Punkten auf. Der TecDAX stand vor drei Monaten, am 22.06.2026, bei 3’970.95 Punkten. Der TecDAX verzeichnete vor einem Jahr, am 22.09.2025, den Stand von 3’628.26 Punkten.

Im Index schlägt seit Beginn des Jahres 2026 ein Plus von 11.30 Prozent zu Buche. Das Jahreshoch des TecDAX steht derzeit bei 4’284.41 Punkten. Bei 3’322.31 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Aufsteiger und Absteiger im TecDAX

Unter den stärksten Einzelwerten im TecDAX befinden sich aktuell SMA Solar (+ 5.89 Prozent auf 62.00 EUR), Drägerwerk (+ 5.41 Prozent auf 120.80 EUR), Nordex (+ 3.87 Prozent auf 41.90 EUR), PVA TePla (+ 3.38 Prozent auf 31.24 EUR) und SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 3.24 Prozent auf 73.20 EUR). Am anderen Ende der TecDAX-Liste stehen hingegen United Internet (-4.34 Prozent auf 26.04 EUR), OHB SE (-4.28 Prozent auf 170.00 EUR), freenet (-1.96 Prozent auf 24.02 EUR), VERBIO Vereinigte BioEnergie (-1.81 Prozent auf 30.40 EUR) und Siemens Healthineers (-1.42 Prozent auf 37.43 EUR) unter Druck.

Die teuersten Unternehmen im TecDAX

Die Deutsche Telekom-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im TecDAX auf. 5’691’515 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie dominiert den TecDAX hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 211.357 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der TecDAX-Mitglieder

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX weist 2026 laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 6.26 zu Buche schlagen. Mit 8.33 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch

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