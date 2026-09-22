OHB Aktie 1158963 / DE0005936124
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Kursverlauf
|
22.09.2026 17:58:18
Handel in Frankfurt: TecDAX verbucht schlussendlich Zuschläge
Der TecDAX entwickelte sich am Dienstagabend positiv.
Am Dienstag legte der TecDAX via XETRA letztendlich um 0.55 Prozent auf 4’033.71 Punkte zu. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 554.756 Mrd. Euro wert. Zuvor ging der TecDAX 0.295 Prozent stärker bei 4’023.37 Punkten in den Handel, nach 4’011.52 Punkten am Vortag.
Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 4’006.58 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 4’050.21 Punkten.
TecDAX-Performance im Jahresverlauf
Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 21.08.2026, wies der TecDAX einen Stand von 4’090.64 Punkten auf. Der TecDAX stand vor drei Monaten, am 22.06.2026, bei 3’970.95 Punkten. Der TecDAX verzeichnete vor einem Jahr, am 22.09.2025, den Stand von 3’628.26 Punkten.
Im Index schlägt seit Beginn des Jahres 2026 ein Plus von 11.30 Prozent zu Buche. Das Jahreshoch des TecDAX steht derzeit bei 4’284.41 Punkten. Bei 3’322.31 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.
Aufsteiger und Absteiger im TecDAX
Unter den stärksten Einzelwerten im TecDAX befinden sich aktuell SMA Solar (+ 5.89 Prozent auf 62.00 EUR), Drägerwerk (+ 5.41 Prozent auf 120.80 EUR), Nordex (+ 3.87 Prozent auf 41.90 EUR), PVA TePla (+ 3.38 Prozent auf 31.24 EUR) und SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 3.24 Prozent auf 73.20 EUR). Am anderen Ende der TecDAX-Liste stehen hingegen United Internet (-4.34 Prozent auf 26.04 EUR), OHB SE (-4.28 Prozent auf 170.00 EUR), freenet (-1.96 Prozent auf 24.02 EUR), VERBIO Vereinigte BioEnergie (-1.81 Prozent auf 30.40 EUR) und Siemens Healthineers (-1.42 Prozent auf 37.43 EUR) unter Druck.
Die teuersten Unternehmen im TecDAX
Die Deutsche Telekom-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im TecDAX auf. 5’691’515 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie dominiert den TecDAX hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 211.357 Mrd. Euro.
Fundamentaldaten der TecDAX-Mitglieder
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX weist 2026 laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 6.26 zu Buche schlagen. Mit 8.33 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.
Redaktion finanzen.ch
Weitere Links:
Trading Signals: Sandoz - Rückkehr und Rückenwind
Seit Anfang Woche darf sich der Generikahersteller „SMI-Mitglied“ nennen. Zum Indexaufstieg macht sich die Sandoz-Aktie daran, einen kurzfristigen Abwärtstrend zu knacken.Weiterlesen!
Nachrichten zu SAP SE
|
17:58
|Handel in Frankfurt: TecDAX verbucht schlussendlich Zuschläge (finanzen.ch)
|
17:58
|Dienstagshandel in Frankfurt: LUS-DAX verbucht schlussendlich Verluste (finanzen.ch)
|
17:58
|XETRA-Handel: DAX letztendlich mit Gewinnen (finanzen.ch)
|
16:29
|SAP SE Aktie News: SAP SE verliert am Dienstagnachmittag (finanzen.ch)
|
15:58
|TecDAX aktuell: Am Nachmittag Gewinne im TecDAX (finanzen.ch)
|
15:58
|Börse Frankfurt: LUS-DAX nachmittags im Plus (finanzen.ch)
|
15:58
|Pluszeichen in Frankfurt: Das macht der DAX nachmittags (finanzen.ch)
|
12:29
|SAP SE Aktie News: SAP SE gewinnt am Dienstagmittag an Boden (finanzen.ch)
Analysen zu OHB SE
Krypto-ETPs einfach erklärt – was passiert eigentlich hinter den Kulissen?
Krypto-ETPs ermöglichen Anlegern, über ein klassisches Wertpapier an der Entwicklung von Kryptowährungen wie Bitcoin oder Ether zu partizipieren, ohne selbst Wallets oder Private Keys verwalten zu müssen. Doch hinter dem scheinbar einfachen Produkt steckt eine komplexe Infrastruktur aus Emittenten, Banken, Custodians, Market Makern und Börsen.
Im Interview mit Roman Wildhaber von der Bank Frick schauen wir uns an, wie Krypto-ETPs tatsächlich funktionieren, wie die physische Hinterlegung abläuft und worauf Anleger bei der Auswahl eines Produkts achten sollten.
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Indizes in diesem Artikel
|TecDAX
|4’033.71
|0.55%
Börse aktuell - Live TickerSMI geht kaum verändert in den Feierabend -- DAX beendet Handel wenig bewegt -- Asiens Börsen letztlich im Plus
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt tendierten seitwärts. An der Wall Street geht es in verschiedene Richtungen. Die Börsen in Asien verzeichneten im Dienstagshandel Gewinne.