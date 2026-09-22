EVOTEC Aktie 505433 / DE0005664809
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22.09.2026 12:26:18
XETRA-Handel: TecDAX am Mittag in der Gewinnzone
Das macht das Börsenbarometer in Frankfurt heute.
Um 12:09 Uhr notiert der TecDAX im XETRA-Handel 0.93 Prozent höher bei 4’048.73 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im TecDAX enthaltenen Werte beträgt damit 554.756 Mrd. Euro. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0.295 Prozent auf 4’023.37 Punkte an der Kurstafel, nach 4’011.52 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den TecDAX bis auf 4’050.21 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 4’006.58 Zählern.
TecDAX-Entwicklung seit Beginn des Jahres
Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 21.08.2026, stand der TecDAX bei 4’090.64 Punkten. Vor drei Monaten, am 22.06.2026, wurde der TecDAX auf 3’970.95 Punkte taxiert. Noch vor einem Jahr, am 22.09.2025, lag der TecDAX bei 3’628.26 Punkten.
Der Index gewann seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 11.71 Prozent. Bei 4’284.41 Punkten markierte der TecDAX bislang ein Jahreshoch. Bei 3’322.31 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.
Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im TecDAX
Die Gewinner-Aktien im TecDAX sind derzeit Nemetschek SE (+ 4.31 Prozent auf 62.95 EUR), Nordex (+ 2.88 Prozent auf 41.50 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 2.75 Prozent auf 72.85 EUR), EVOTEC SE (+ 2.22 Prozent auf 2.86 EUR) und Carl Zeiss Meditec (+ 2.13 Prozent auf 29.70 EUR). Auf der Verliererseite im TecDAX stehen derweil OHB SE (-1.46 Prozent auf 175.00 EUR), VERBIO Vereinigte BioEnergie (-1.36 Prozent auf 30.54 EUR), United Internet (-0.88 Prozent auf 26.98 EUR), freenet (-0.82 Prozent auf 24.30 EUR) und Deutsche Telekom (-0.55 Prozent auf 27.14 EUR).
Die meistgehandelten Aktien im TecDAX
Das grösste Handelsvolumen im TecDAX kann derzeit die Deutsche Telekom-Aktie aufweisen. 1’021’885 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Mit 211.357 Mrd. Euro macht die SAP SE-Aktie im TecDAX derzeit die grösste Marktkapitalisierung aus.
Dieses KGV weisen die TecDAX-Mitglieder auf
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX hat 2026 laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 6.26 erwartet. Die freenet-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8.33 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.
Redaktion finanzen.ch
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