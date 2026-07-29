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Nordex Aktie 2083267 / DE000A0D6554

36.18
CHF
1.58
CHF
4.57 %
17:19:45
SWX
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30.07.2026 15:27:48

Nordex Buy

Nordex
36.58 CHF 3.28%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Nordex von 58 auf 60 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Constantin Hesse wies in einer am Donnerstag vorliegenden Studie im Nachgang der jüngsten Zahlen nochmals darauf hin, dass das zweite Quartal des Herstellers von Windkraftanlagen stark gewesen sei. Die Bestätigung, dass die operative Marge (Ebitda) im Mittelwert der Zielspanne oder sogar darüber liegt, hält der Experte für konservativ./rob/tih/ck;

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.07.2026 / 09:11 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.07.2026 / 09:11 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Nordex AG Buy
Unternehmen:
Nordex AG 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
60.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
40.04 € 		Abst. Kursziel*:
49.85%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
39.34 € 		Abst. Kursziel aktuell:
52.52%
Analyst Name::
Constantin Hesse 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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