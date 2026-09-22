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Index im Fokus 22.09.2026 15:58:14

TecDAX aktuell: Am Nachmittag Gewinne im TecDAX

TecDAX aktuell: Am Nachmittag Gewinne im TecDAX

Der TecDAX verzeichnet derzeit Kursgewinne.

Carl Zeiss Meditec
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Am Dienstag tendiert der TecDAX um 15:41 Uhr via XETRA 0.43 Prozent fester bei 4’028.61 Punkten. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 554.756 Mrd. Euro. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Zuschlag von 0.295 Prozent auf 4’023.37 Punkte an der Kurstafel, nach 4’011.52 Punkten am Vortag.

Der TecDAX verzeichnete bei 4’050.21 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 4’006.58 Einheiten.

So entwickelt sich der TecDAX auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 21.08.2026, wurde der TecDAX mit 4’090.64 Punkten gehandelt. Der TecDAX verzeichnete vor drei Monaten, am 22.06.2026, den Wert von 3’970.95 Punkten. Der TecDAX bewegte sich noch vor einem Jahr, am 22.09.2025, bei 3’628.26 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresanfang 2026 bereits um 11.16 Prozent nach oben. Der TecDAX verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 4’284.41 Punkten. Bei 3’322.31 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Gewinner und Verlierer im TecDAX

Die stärksten Einzelwerte im TecDAX sind aktuell Nemetschek SE (+ 4.64 Prozent auf 63.15 EUR), Siltronic (+ 2.98 Prozent auf 83.00 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 2.68 Prozent auf 72.80 EUR), Nordex (+ 2.38 Prozent auf 41.30 EUR) und Carl Zeiss Meditec (+ 2.06 Prozent auf 29.68 EUR). Die Verlierer im TecDAX sind hingegen OHB SE (-2.93 Prozent auf 172.40 EUR), VERBIO Vereinigte BioEnergie (-1.94 Prozent auf 30.36 EUR), United Internet (-1.84 Prozent auf 26.72 EUR), freenet (-1.31 Prozent auf 24.18 EUR) und Siemens Healthineers (-1.19 Prozent auf 37.52 EUR).

TecDAX-Aktien mit dem grössten Handelsvolumen

Im TecDAX sticht die Deutsche Telekom-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. 1’911’206 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von SAP SE mit 211.357 Mrd. Euro im TecDAX den grössten Anteil aus.

TecDAX-Fundamentalkennzahlen

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie. Hier wird ein KGV von 6.26 erwartet. Die höchste Dividendenrendite fällt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8.33 Prozent bei der freenet-Aktie an.

Redaktion finanzen.ch

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