Carl Zeiss Meditec Aktie 1055489 / DE0005313704
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Index im Fokus
|
22.09.2026 15:58:14
TecDAX aktuell: Am Nachmittag Gewinne im TecDAX
Der TecDAX verzeichnet derzeit Kursgewinne.
Am Dienstag tendiert der TecDAX um 15:41 Uhr via XETRA 0.43 Prozent fester bei 4’028.61 Punkten. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 554.756 Mrd. Euro. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Zuschlag von 0.295 Prozent auf 4’023.37 Punkte an der Kurstafel, nach 4’011.52 Punkten am Vortag.
Der TecDAX verzeichnete bei 4’050.21 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 4’006.58 Einheiten.
So entwickelt sich der TecDAX auf Jahressicht
Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 21.08.2026, wurde der TecDAX mit 4’090.64 Punkten gehandelt. Der TecDAX verzeichnete vor drei Monaten, am 22.06.2026, den Wert von 3’970.95 Punkten. Der TecDAX bewegte sich noch vor einem Jahr, am 22.09.2025, bei 3’628.26 Punkten.
Für den Index ging es seit Jahresanfang 2026 bereits um 11.16 Prozent nach oben. Der TecDAX verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 4’284.41 Punkten. Bei 3’322.31 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.
Gewinner und Verlierer im TecDAX
Die stärksten Einzelwerte im TecDAX sind aktuell Nemetschek SE (+ 4.64 Prozent auf 63.15 EUR), Siltronic (+ 2.98 Prozent auf 83.00 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 2.68 Prozent auf 72.80 EUR), Nordex (+ 2.38 Prozent auf 41.30 EUR) und Carl Zeiss Meditec (+ 2.06 Prozent auf 29.68 EUR). Die Verlierer im TecDAX sind hingegen OHB SE (-2.93 Prozent auf 172.40 EUR), VERBIO Vereinigte BioEnergie (-1.94 Prozent auf 30.36 EUR), United Internet (-1.84 Prozent auf 26.72 EUR), freenet (-1.31 Prozent auf 24.18 EUR) und Siemens Healthineers (-1.19 Prozent auf 37.52 EUR).
TecDAX-Aktien mit dem grössten Handelsvolumen
Im TecDAX sticht die Deutsche Telekom-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. 1’911’206 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von SAP SE mit 211.357 Mrd. Euro im TecDAX den grössten Anteil aus.
TecDAX-Fundamentalkennzahlen
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie. Hier wird ein KGV von 6.26 erwartet. Die höchste Dividendenrendite fällt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8.33 Prozent bei der freenet-Aktie an.
Redaktion finanzen.ch
Weitere Links:
Trading Signals: Sandoz - Rückkehr und Rückenwind
Seit Anfang Woche darf sich der Generikahersteller „SMI-Mitglied“ nennen. Zum Indexaufstieg macht sich die Sandoz-Aktie daran, einen kurzfristigen Abwärtstrend zu knacken.Weiterlesen!
Nachrichten zu Carl Zeiss Meditec AG
|
15:58
|TecDAX aktuell: Am Nachmittag Gewinne im TecDAX (finanzen.ch)
|
12:26
|XETRA-Handel: TecDAX am Mittag in der Gewinnzone (finanzen.ch)
|
21.09.26
|Zuversicht in Frankfurt: TecDAX schlussendlich im Aufwind (finanzen.ch)
|
21.09.26
|Montagshandel in Frankfurt: Gewinne im TecDAX (finanzen.ch)
|
21.09.26
|Freundlicher Handel in Frankfurt: So bewegt sich der SDAX aktuell (finanzen.ch)
|
18.09.26
|Schwacher Handel in Frankfurt: TecDAX fällt zum Handelsende (finanzen.ch)
|
18.09.26
|Börse Frankfurt in Rot: SDAX zum Ende des Freitagshandels im Minus (finanzen.ch)
|
18.09.26
|SDAX aktuell: SDAX-Anleger greifen zum Handelsstart zu (finanzen.ch)
Analysen zu Nemetschek SE
|18.09.26
|Nemetschek Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07.09.26
|Nemetschek Buy
|Deutsche Bank AG
|04.09.26
|Nemetschek Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|04.08.26
|Nemetschek Sell
|UBS AG
|04.08.26
|Nemetschek Sell
|UBS AG
|18.09.26
|Nemetschek Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07.09.26
|Nemetschek Buy
|Deutsche Bank AG
|04.09.26
|Nemetschek Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|04.08.26
|Nemetschek Sell
|UBS AG
|04.08.26
|Nemetschek Sell
|UBS AG
|18.09.26
|Nemetschek Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07.09.26
|Nemetschek Buy
|Deutsche Bank AG
|04.09.26
|Nemetschek Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|31.07.26
|Nemetschek Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|31.07.26
|Nemetschek Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|04.08.26
|Nemetschek Sell
|UBS AG
|04.08.26
|Nemetschek Sell
|UBS AG
|16.07.26
|Nemetschek Sell
|UBS AG
|29.06.26
|Nemetschek Sell
|UBS AG
|30.04.26
|Nemetschek Sell
|UBS AG
|30.07.26
|Nemetschek Halten
|DZ BANK
|25.03.26
|Nemetschek Halten
|DZ BANK
|20.03.26
|Nemetschek Hold
|Deutsche Bank AG
|19.03.26
|Nemetschek Neutral
|UBS AG
|05.03.26
|Nemetschek Neutral
|UBS AG
Krypto-ETPs einfach erklärt – was passiert eigentlich hinter den Kulissen?
Krypto-ETPs ermöglichen Anlegern, über ein klassisches Wertpapier an der Entwicklung von Kryptowährungen wie Bitcoin oder Ether zu partizipieren, ohne selbst Wallets oder Private Keys verwalten zu müssen. Doch hinter dem scheinbar einfachen Produkt steckt eine komplexe Infrastruktur aus Emittenten, Banken, Custodians, Market Makern und Börsen.
Im Interview mit Roman Wildhaber von der Bank Frick schauen wir uns an, wie Krypto-ETPs tatsächlich funktionieren, wie die physische Hinterlegung abläuft und worauf Anleger bei der Auswahl eines Produkts achten sollten.
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Indizes in diesem Artikel
|TecDAX
|4’033.06
|0.54%
Börse aktuell - Live TickerSMI geht kaum verändert in den Feierabend -- DAX beendet Handel wenig bewegt -- Asiens Börsen letztlich im Plus
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt tendierten seitwärts. An der Wall Street geht es in verschiedene Richtungen. Die Börsen in Asien verzeichneten im Dienstagshandel Gewinne.