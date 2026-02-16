Nordex Aktie 2083267 / DE000A0D6554
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Nordex Equal Weight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Nordex auf "Equal Weight" mit einem Kursziel von 15,80 Euro belassen. Das "Wind-Wunder" in Deutschland könnte dicht am Höhepunkt sein, schrieb Vlad Sergievskii am Dienstag. Der historische Ausbau der Windenergie werde in den kommenden Jahren zwar weiter zunehmen, aber das Netz hierzulande sei bereits mit Windenergie gesättigt. Zudem rechnet er mit sinkenden Auktionsvolumina nach 2026 und möglichem Druck auf die Turbinenpreise. Die Chinesen sieht der Analyst obendrein als "echte Bedrohung" an./ck/rob/ag;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.02.2026 / 04:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Nordex AG Equal Weight
|
Unternehmen:
Nordex AG
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
15.80 €
|
Rating jetzt:
Equal Weight
|
Kurs*:
33.50 €
|
Abst. Kursziel*:
-52.84%
|
Rating update:
Equal Weight
|
Kurs aktuell:
33.66 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-53.06%
|
Analyst Name::
Vlad Sergievskii
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Nordex AG
|
16.02.26
|XETRA-Handel TecDAX schwächelt schlussendlich (finanzen.ch)
|
16.02.26
|Handel in Frankfurt: MDAX verbucht schlussendlich Zuschläge (finanzen.ch)
|
16.02.26
|Börse Frankfurt: TecDAX präsentiert sich am Montagnachmittag leichter (finanzen.ch)
|
16.02.26
|Verluste in Frankfurt: So bewegt sich der MDAX am Montagnachmittag (finanzen.ch)
|
16.02.26
|TecDAX-Handel aktuell: TecDAX fällt zurück (finanzen.ch)
|
16.02.26
|Zurückhaltung in Frankfurt: MDAX fällt am Montagmittag (finanzen.ch)
|
16.02.26
|TecDAX aktuell: Börsianer lassen TecDAX zum Start steigen (finanzen.ch)
|
13.02.26
|Börse Frankfurt in Grün: TecDAX nachmittags freundlich (finanzen.ch)
Analysen zu Nordex AG
|11:14
|Nordex Equal Weight
|Barclays Capital
|29.01.26
|Nordex Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14.01.26
|Nordex Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.01.26
|Nordex Underperform
|RBC Capital Markets
|13.01.26
|Nordex Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11:14
|Nordex Equal Weight
|Barclays Capital
|29.01.26
|Nordex Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14.01.26
|Nordex Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.01.26
|Nordex Underperform
|RBC Capital Markets
|13.01.26
|Nordex Buy
|Jefferies & Company Inc.
|29.01.26
|Nordex Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14.01.26
|Nordex Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.01.26
|Nordex Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.01.26
|Nordex Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08.01.26
|Nordex Buy
|Deutsche Bank AG
|13.01.26
|Nordex Underperform
|RBC Capital Markets
|25.11.25
|Nordex Underperform
|RBC Capital Markets
|04.11.25
|Nordex Underperform
|RBC Capital Markets
|28.10.25
|Nordex Underperform
|RBC Capital Markets
|14.10.25
|Nordex Underperform
|RBC Capital Markets
|11:14
|Nordex Equal Weight
|Barclays Capital
|05.11.25
|Nordex Equal Weight
|Barclays Capital
|08.11.24
|Nordex Equal Weight
|Barclays Capital
|29.10.24
|Nordex Equal Weight
|Barclays Capital
Aktien in diesem Artikel
|Nordex AG
|30.44
|1.40%
Aktuelle Aktienanalysen
|12:44
|
UBS AG
Saint-Gobain Sell
|12:36
|
Barclays Capital
JPMorgan Chase Overweight
|12:29
|
UBS AG
Hapag-Lloyd Sell
|12:01
|
DZ BANK
SAFRAN Kaufen
|11:50
|
Barclays Capital
Unilever Overweight
|11:49
|
Bernstein Research
Intel Market-Perform
|11:45
|
Barclays Capital
Air Liquide Overweight