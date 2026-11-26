Nordex Aktie 2083267 / DE000A0D6554
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Nordex Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Nordex nach dem deutschen Eigenkapitalforum in Frankfurt mit einem Kursziel von 63 Euro auf "Buy" belassen. Der Hersteller von Windkraftanlagen rechne im Schlussquartal mit einem starken Auftragseingang sowie einer deutlichen Steigerung neu installierter Anlagen gegenüber dem Vorquartal, wobei die Entwicklung hinter der im Vorjahr zurückbleiben sollte, schrieben die Experten am Mittwoch in ihrer Nachlese. Insgesamt solle der Auftragseingang 2026 mindestens das Vorjahresniveau erreichen./gl/ag;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Nordex AG Buy
|
Unternehmen:
Nordex AG
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
63.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
34.72 €
|
Abst. Kursziel*:
81.45%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
34.70 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
81.56%
|
Analyst Name::
Martin Comtesse
|
KGV*:
-
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