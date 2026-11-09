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Nordex Aktie 2083267 / DE000A0D6554

39.24
CHF
3.24
CHF
9.00 %
13:36:22
SWX
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09.11.2026 10:53:32

Nordex Buy

Nordex
39.42 CHF 6.96%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Nordex von 52,80 auf 53,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Ajay Patel passte seine Schätzungen am Freitag an das starke dritte Quartal des Herstellers von Windkraftanlagen an./ag/la;

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.11.2026 / 16:38 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Nordex AG Buy
Unternehmen:
Nordex AG 		Analyst:
Goldman Sachs Group Inc. 		Kursziel:
53.50 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
43.04 € 		Abst. Kursziel*:
24.30%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
43.00 € 		Abst. Kursziel aktuell:
24.42%
Analyst Name::
Ajay Patel 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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