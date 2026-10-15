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Nordex Aktie 2083267 / DE000A0D6554

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15.10.2026
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15.10.2026 22:48:15

Nordex Underperform

Nordex
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Nordex nach Eckdaten und einer Prognoseerhörung auf "Underperform" mit einem Kursziel von 36 Euro belassen. Der Windkraftanlagenbauer habe zwar erneut mit einer über den Erwartungen liegenden Profitabilität überrascht, schrieb Colin Moody am Donnerstag. Dennoch bleibe er hinsichtlich der mittelfristigen Marktperspektiven in Deutschland vorsichtig. So stehe beispielsweise der allgemeine Ausbau der Alternativen Energien hierzulande im Widerspruch zu dem begrenzten Wachstum der Stromnachfrage, wobei die Rentabilität der Projektentwickler durch weitere Herausforderungen sowie durch neue Marktreformen zusätzlich belastet werde./rob/la/he;

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.10.2026 / 16:11 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.10.2026 / 16:11 / EDT


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Nordex AG Underperform
Unternehmen:
Nordex AG 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
36.00 €
Rating jetzt:
Underperform 		Kurs*:
34.20 € 		Abst. Kursziel*:
5.26%
Rating update:
Underperform 		Kurs aktuell:
38.50 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-6.49%
Analyst Name::
Colin Moody 		KGV*:
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