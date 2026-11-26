Analysten erachten die am Vortag bekanntgegebenen Kartellbussen zwar als erheblich, sehen nun aber mehr Klarheit über die finanziellen und rechtlichen Risiken.

Die Givaudan-Titel gewinnen an der SIX zeitweise 1,65 Prozent auf 4'068,00 Franken. Am Vortag hatten die Titel allerdings nach Bekanntwerden der Bussen 2,3 Prozent verloren. Im bisherigen Jahresverlauf haben sie um rund ein Viertel zugelegt.

Die Aktie von DSM-Firmenich gewinnt derweil 1,2 Prozent auf 98,00 Franken, nach einem Plus von 0,1 Prozent am Vortag. Seit der Kotierung an der SIX am 21. Mai sind die Papiere bis zum Vortag um rund 54 Prozent gestiegen.

Dass die seit 2023 laufenden Kartelluntersuchungen mit Bussen enden würden, sei zwar erwartet worden, schreibt Bernstein SG. Die Strafen dürften aber höher ausgefallen sein, als der Markt erwartet habe.

Auch Vontobel erachtet die finanzielle Belastung als erheblich. Allein die Bussen entsprächen bei Givaudan rund 24 Prozent und bei DSM-Firmenich rund 16 Prozent des für 2026 erwarteten freien Cashflows. Weitere Aufwendungen wie Rechtskosten seien dabei noch nicht berücksichtigt. Zudem würfen die Untersuchungsergebnisse ein schlechtes Licht auf die Integrität und die internen Risikokontrollen der beiden Aromen- und Duftstoffhersteller.

Die ZKB streicht derweil hervor, dass Givaudan mit den erzielten Vergleichen trotz des beträchtlichen Sonderaufwands Klarheit über einen Grossteil der finanziellen und rechtlichen Risiken geschaffen habe. Der Rücktritt zweier Führungskräfte zeige zudem, dass das Unternehmen Konsequenzen aus dem festgestellten Fehlverhalten ziehe.

jl/cg

Zürich (awp)