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Nordex Aktie 2083267 / DE000A0D6554

37.14
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2.14
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6.11 %
16:04:28
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05.11.2026 13:12:42

Nordex Underperform

Nordex
37.33 CHF -0.63%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Nordex nach detaillierten Quartalszahlen auf "Underperform" mit einem Kursziel von 36 Euro belassen. Angesichts der bereits bekannten Eckdaten hätten die finalen Kennziffern des Windturbinen-Herstellers nicht überrascht, schrieb Colin Moody in einer am Donnerstag vorliegenden ersten Reaktion./rob/edh/lew;

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2026 / 03:06 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2026 / 03:06 / EST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Nordex AG Underperform
Unternehmen:
Nordex AG 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
36.00 €
Rating jetzt:
Underperform 		Kurs*:
42.66 € 		Abst. Kursziel*:
-15.61%
Rating update:
Underperform 		Kurs aktuell:
40.72 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-11.59%
Analyst Name::
Colin Moody 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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