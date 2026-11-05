Nordex Aktie 2083267 / DE000A0D6554
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06.11.2026 13:12:35
Nordex Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Nordex mit einem Kursziel von 63 Euro auf "Buy" belassen. Die Voraussetzungen für 2027 seien gut, schrieb Constantin Hesse am Freitag im Nachgang des Berichts zum dritten Quartal. Er lobte die verbesserte Umsetzung, den operativen Hebel und das gesunde Auftragsmomentum./rob/ag/mis;
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.11.2026 / 06:44 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.11.2026 / 06:44 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.11.2026 / 06:44 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Nordex AG Buy
|
Unternehmen:
Nordex AG
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
63.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
42.14 €
|
Abst. Kursziel*:
49.50%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
42.18 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
49.36%
|
Analyst Name::
Constantin Hesse
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
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05.11.26
|Anleger in Frankfurt halten sich zurück: TecDAX legt am Mittag den Rückwärtsgang ein (finanzen.ch)
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05.11.26
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04.11.26
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