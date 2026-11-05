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Das nächste Wettrennen um Infrastruktur könnte in Megawatt gemessen werden

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Nordex Aktie 2083267 / DE000A0D6554

38.30
CHF
1.62
CHF
4.42 %
14:23:06
SWX
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06.11.2026 13:12:35

Nordex Buy

Nordex
36.85 CHF -1.93%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Nordex mit einem Kursziel von 63 Euro auf "Buy" belassen. Die Voraussetzungen für 2027 seien gut, schrieb Constantin Hesse am Freitag im Nachgang des Berichts zum dritten Quartal. Er lobte die verbesserte Umsetzung, den operativen Hebel und das gesunde Auftragsmomentum./rob/ag/mis;

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.11.2026 / 06:44 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.11.2026 / 06:44 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Nordex AG Buy
Unternehmen:
Nordex AG 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
63.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
42.14 € 		Abst. Kursziel*:
49.50%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
42.18 € 		Abst. Kursziel aktuell:
49.36%
Analyst Name::
Constantin Hesse 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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