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Nordex Aktie 2083267 / DE000A0D6554

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09.11.2026 13:22:25

Nordex Equal Weight

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LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Nordex von 36 auf 38 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Der Hersteller von Windkraftanlagen stehe zunächst gut da, schrieb Vlad Sergievskii am Freitag nach dem starken Quartalsbericht. Die Risiken nähmen allerdings zu./ag/ajx;

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.11.2026 / 12:53 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.11.2026 / 12:57 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Nordex AG Equal Weight
Unternehmen:
Nordex AG 		Analyst:
Barclays Capital 		Kursziel:
38.00 €
Rating jetzt:
Equal Weight 		Kurs*:
43.08 € 		Abst. Kursziel*:
-11.79%
Rating update:
Equal Weight 		Kurs aktuell:
43.08 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-11.79%
Analyst Name::
Vlad Sergievskii 		KGV*:
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13:22 Nordex Equal Weight Barclays Capital
10:53 Nordex Buy Goldman Sachs Group Inc.
06.11.26 Nordex Buy Jefferies & Company Inc.
06.11.26 Nordex Buy Deutsche Bank AG
05.11.26 Nordex Underperform RBC Capital Markets
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