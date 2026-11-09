Nordex 39.43 CHF 7.00% Charts

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Analysen Kaufen Verkaufen LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Nordex von 36 auf 38 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Der Hersteller von Windkraftanlagen stehe zunächst gut da, schrieb Vlad Sergievskii am Freitag nach dem starken Quartalsbericht. Die Risiken nähmen allerdings zu./ag/ajx;

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.11.2026 / 12:53 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.11.2026 / 12:57 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.