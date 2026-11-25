PVA TePla Aktie 811389 / DE0007461006
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PVA TePla Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat PVA Tepla nach dem deutschen Eigenkapitalforum in Frankfurt mit einem Kursziel von 47 Euro auf "Buy" belassen. Die Gespräche mit dem Metrologiespezialisten hätten sich um das bislang gut laufende Schlussquartal, die Auftragsdynamik, die Wachstumsaussichten für 2027/28 und die zunehmende Diversifizierung im Bereich Hochleistungswerkstoffe gedreht, schrieben die Experten am Mittwoch in ihrer Nachlese. Das Management könne mit den Konsensschätzungen gut leben - aus Sicht von Jefferies könnten diese sich sogar als konservativ erweisen./gl/ag;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: PVA TePla AG Buy
|
Unternehmen:
PVA TePla AG
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
47.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
22.62 €
|
Abst. Kursziel*:
107.78%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
24.02 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
95.67%
|
Analyst Name::
Martin Comtesse
|
KGV*:
-
Nachrichten zu PVA TePla AG
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10:02
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|Jefferies & Company Inc.
|16.11.26
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|Deutsche Bank AG
|09.11.26
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|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06.11.26
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|Deutsche Bank AG
|05.11.26
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|Jefferies & Company Inc.
|10:36
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|Jefferies & Company Inc.
|16.11.26
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|Deutsche Bank AG
|09.11.26
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|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06.11.26
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|05.11.26
|PVA TePla Buy
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|Jefferies & Company Inc.
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|PVA TePla Hold
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