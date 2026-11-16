Nordex Aktie 2083267 / DE000A0D6554
36.50CHF
0.12CHF
0.33 %
09:32:07
SWX
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
17.11.2026 06:46:34
Nordex Underperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Nordex mit einem Kursziel von 36 Euro auf "Underperform" belassen. Analyst Colin Moody berichtete am Montag von der Global Industrials Conference von RBC. In den Gesprächen mit dem Windkraftanlagenbauer hätten die Unsicherheiten hinsichtlich der deutschen Marktreform und die anhaltende Dynamik in den USA gestanden./rob/ag/zb;
Veröffentlichung der Original-Studie: 16.11.2026 / 17:46 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.11.2026 / 17:46 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.11.2026 / 17:46 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Nordex AG Underperform
|
Unternehmen:
Nordex AG
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
36.00 €
|
Rating jetzt:
Underperform
|
Kurs*:
40.48 €
|
Abst. Kursziel*:
-11.07%
|
Rating update:
Underperform
|
Kurs aktuell:
39.74 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-9.41%
|
Analyst Name::
Colin Moody
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Nordex AG
|
09:28
|Börse Frankfurt: TecDAX verliert zum Start des Dienstagshandels (finanzen.ch)
|
09:28
|Schwacher Handel in Frankfurt: MDAX legt zum Start des Dienstagshandels den Rückwärtsgang ein (finanzen.ch)
|
16.11.26
|Börse Frankfurt: TecDAX schwächelt schlussendlich (finanzen.ch)
|
11.11.26
|Zuversicht in Frankfurt: TecDAX nachmittags mit positivem Vorzeichen (finanzen.ch)
|
11.11.26
|Nordex-Aktie legt zu: Zukauf in den Niederlanden soll Onshore-Turmbau voranbringen (Dow Jones)
|
11.11.26
|MDAX-Handel aktuell: MDAX zum Start mit positivem Vorzeichen (finanzen.ch)
|
11.11.26
|TecDAX aktuell: TecDAX zum Handelsstart mit Kursplus (finanzen.ch)
|
11.11.26
|EQS-News: Nordex Group vereinbart Übernahme von C1 Connections und erweitert ihre technische Expertise im Onshore-Turmbau (EQS Group)
Analysen zu Nordex AG
|06:46
|Nordex Underperform
|RBC Capital Markets
|09.11.26
|Nordex Equal Weight
|Barclays Capital
|09.11.26
|Nordex Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.11.26
|Nordex Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06.11.26
|Nordex Buy
|Deutsche Bank AG
|06:46
|Nordex Underperform
|RBC Capital Markets
|09.11.26
|Nordex Equal Weight
|Barclays Capital
|09.11.26
|Nordex Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.11.26
|Nordex Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06.11.26
|Nordex Buy
|Deutsche Bank AG
|09.11.26
|Nordex Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.11.26
|Nordex Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06.11.26
|Nordex Buy
|Deutsche Bank AG
|05.11.26
|Nordex Buy
|Jefferies & Company Inc.
|19.10.26
|Nordex Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06:46
|Nordex Underperform
|RBC Capital Markets
|05.11.26
|Nordex Underperform
|RBC Capital Markets
|15.10.26
|Nordex Underperform
|RBC Capital Markets
|09.10.26
|Nordex Underperform
|RBC Capital Markets
|23.09.26
|Nordex Underperform
|RBC Capital Markets
|09.11.26
|Nordex Equal Weight
|Barclays Capital
|21.08.26
|Nordex Equal Weight
|Barclays Capital
|27.04.26
|Nordex Market-Perform
|Bernstein Research
|09.03.26
|Nordex Market-Perform
|Bernstein Research
|17.02.26
|Nordex Equal Weight
|Barclays Capital
Aktien in diesem Artikel
|Nordex AG
|36.42
|0.11%
Aktuelle Aktienanalysen
|08:50
|
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Heidelberg Materials Buy
|08:48
|
JP Morgan Chase & Co.
Springer Nature Overweight
|08:36
|
RBC Capital Markets
Zurich Insurance Outperform
|08:19
|
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Siemens Healthineers Hold
|08:15
|
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Alzchem Group Buy
|07:55
|
Bernstein Research
Ströer Market-Perform
|07:40
|
RBC Capital Markets
Roche Outperform