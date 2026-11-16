Nordex 36.67 CHF -1.81% Charts

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Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Nordex mit einem Kursziel von 36 Euro auf "Underperform" belassen. Analyst Colin Moody berichtete am Montag von der Global Industrials Conference von RBC. In den Gesprächen mit dem Windkraftanlagenbauer hätten die Unsicherheiten hinsichtlich der deutschen Marktreform und die anhaltende Dynamik in den USA gestanden./rob/ag/zb;

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.11.2026 / 17:46 / EST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.11.2026 / 17:46 / EST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.