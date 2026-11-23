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23.11.2026 10:02:22
TecDAX-Papier Nordex-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Nordex von vor 3 Jahren eingefahren
Vor Jahren Nordex-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.
Vor 3 Jahren wurden Nordex-Anteile an der Börse XETRA gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 10.01 EUR. Bei einem Nordex-Investment von 10’000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 999.001 Nordex-Aktien in seinem Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 36’863.14 EUR, da sich der Wert eines Nordex-Papiers am 20.11.2026 auf 36.90 EUR belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 268.63 Prozent zugenommen.
Die Marktkapitalisierung von Nordex bezifferte sich zuletzt auf 8.74 Mrd. Euro. Am 02.04.2001 fand der erste Handelstag der Nordex-Aktie an der Börse XETRA statt. Der Erstkurs der Nordex-Aktie lag beim Börsengang bei 9.00 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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