Nordex Aktie 2083267 / DE000A0D6554
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Nordex Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Nordex auf "Buy" mit einem Kursziel von 60 Euro belassen. Analyst Constantin Hesse attestierte dem Hersteller von Windkraftanlagen in einer ersten Reaktion am Montag einen starken Auftragseingang im dritten Quartal. Die Gesamtleistung der bestellten Anlagen liege um fast 30 Prozent über dem Wert des Vorjahresquartals und um 13 Prozent über der Konsensschätzung./rob/bek/mis;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.10.2026 / 02:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Nordex AG Buy
|
Unternehmen:
Nordex AG
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
60.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
36.54 €
|
Abst. Kursziel*:
64.20%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
36.56 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
64.11%
|
Analyst Name::
Constantin Hesse
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Nordex AG
|
09:28
|Verluste in Frankfurt: TecDAX zum Start leichter (finanzen.ch)
|
09:28
|Gute Stimmung in Frankfurt: MDAX beginnt Montagssitzung im Plus (finanzen.ch)
|
07:00
|EQS-News: Nordex Group order intake rises 29.5% to 2.8 GW in the third quarter of 2026 (EQS Group)
|
07:00
|EQS-News: Auftragseingang der Nordex Group steigt im dritten Quartal 2026 um 29,5 % auf 2,8 GW (EQS Group)
|
07.10.26
|Nordex-Aktie tiefer: Neuer Grossauftrag aus der Türkei (Dow Jones)
|
07.10.26
|EQS-News: Nordex Group erhält in der Türkei neue Aufträge über 389 MW (EQS Group)
|
07.10.26
|EQS-News: Nordex Group records 389 MW of new orders in Türkiye (EQS Group)
|
06.10.26
|Starker Wochentag in Frankfurt: MDAX bewegt schlussendlich im Plus (finanzen.ch)
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Aktien in diesem Artikel
|Nordex AG
|33.86
|5.42%
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