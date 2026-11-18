Am Mittwoch notiert der TecDAX um 12:09 Uhr via XETRA 0.63 Prozent höher bei 4’015.13 Punkten. Insgesamt kommt der TecDAX damit auf einen Börsenwert in Höhe von 583.181 Mrd. Euro. Zum Start des Mittwochshandels stand ein Gewinn von 0.057 Prozent auf 3’992.33 Punkte an der Kurstafel, nach 3’990.04 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 3’992.09 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 4’028.42 Punkten.

TecDAX seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht sank der TecDAX bereits um 1.62 Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 16.10.2026, wurde der TecDAX mit 4’015.21 Punkten berechnet. Der TecDAX wurde vor drei Monaten, am 18.08.2026, mit 4’051.96 Punkten bewertet. Der TecDAX notierte noch vor einem Jahr, am 18.11.2025, bei 3’416.46 Punkten.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2026 bereits um 10.78 Prozent nach oben. Bei 4’284.41 Punkten erreichte der TecDAX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 3’322.31 Punkten registriert.

Tops und Flops aktuell

Zu den Top-Aktien im TecDAX zählen derzeit Siltronic (+ 7.80 Prozent auf 56.65 EUR), Drägerwerk (+ 6.27 Prozent auf 118.60 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 4.28 Prozent auf 49.22 EUR), AIXTRON SE (+ 3.67 Prozent auf 32.47 EUR) und Infineon (+ 3.17 Prozent auf 50.23 EUR). Unter Druck stehen im TecDAX hingegen Nemetschek SE (-2.79 Prozent auf 59.25 EUR), Carl Zeiss Meditec (-2.50 Prozent auf 33.54 EUR), VERBIO Vereinigte BioEnergie (-2.15 Prozent auf 22.74 EUR), SMA Solar (-1.67 Prozent auf 46.04 EUR) und Nordex (-1.53 Prozent auf 38.58 EUR).

Die teuersten TecDAX-Konzerne

Im TecDAX ist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 1’041’878 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 240.927 Mrd. Euro macht die SAP SE-Aktie im TecDAX derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der TecDAX-Titel im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 4.78 zu Buche schlagen. Mit 8.24 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch