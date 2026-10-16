Nordex Aktie 2083267 / DE000A0D6554
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Nordex Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Nordex von 58 auf 61 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Mit der jüngst angehobenen Margenprognose für 2026 habe der Windturbinenhersteller die Konsensschätzung deutlich übertroffen, schrieb Richard Dawson am Freitag. Diese belege die robuste Projektumsetzung auf Basis eines wachsenden Auftragsbestands sowie der anhaltenden Margensteigerung im Wartungsgeschäft. Auch die mittelfristigen operativen Margenziele (Ebitda) könnten steigen. Zudem hätten die vorläufigen Quartalszahlen positiv überrascht./rob/gl/ag;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Nordex AG Buy
|
Unternehmen:
Nordex AG
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
61.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
39.04 €
|
Abst. Kursziel*:
56.25%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
39.40 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
54.82%
|
Analyst Name::
Richard Dawson
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Nordex AG
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|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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|Jefferies & Company Inc.
|12.10.26
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|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12.10.26
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|Jefferies & Company Inc.
|06:52
|Nordex Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|15.10.26
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|Jefferies & Company Inc.
|12.10.26
|Nordex Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12.10.26
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