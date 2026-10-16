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Nordex Aktie 2083267 / DE000A0D6554

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19.10.2026 06:52:33

Nordex Buy

Nordex
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HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Nordex von 58 auf 61 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Mit der jüngst angehobenen Margenprognose für 2026 habe der Windturbinenhersteller die Konsensschätzung deutlich übertroffen, schrieb Richard Dawson am Freitag. Diese belege die robuste Projektumsetzung auf Basis eines wachsenden Auftragsbestands sowie der anhaltenden Margensteigerung im Wartungsgeschäft. Auch die mittelfristigen operativen Margenziele (Ebitda) könnten steigen. Zudem hätten die vorläufigen Quartalszahlen positiv überrascht./rob/gl/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.10.2026 / 16:31 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Nordex AG Buy
Unternehmen:
Nordex AG 		Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 		Kursziel:
61.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
39.04 € 		Abst. Kursziel*:
56.25%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
39.40 € 		Abst. Kursziel aktuell:
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Analyst Name::
Richard Dawson 		KGV*:
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