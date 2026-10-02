Dow Jones 30 Industrial-Wert Nike-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Nike-Investment von vor 5 Jahren verloren

Heute vor 5 Jahren fand via Börse NYSE wochenend-bedingt kein Handel mit Nike-Anteilen statt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren die Anteile 147.06 USD wert. Bei einem 1’000-USD-Investment vor 5 Jahren, besässe man nun 6.800 Nike-Papiere. Die gehaltenen Papiere wären am 01.10.2026 239.02 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 35.15 USD belief. Das entspricht einer Einbusse um 76.10 Prozent.

Nike war somit zuletzt am Markt 52.60 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch