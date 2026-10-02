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Index-Bewegung 02.10.2026 16:01:00

Freitagshandel in New York: S&P 500 zum Start mit Kursplus

Freitagshandel in New York: S&P 500 zum Start mit Kursplus

So bewegt sich der S&P 500 heute.

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Um 15:58 Uhr klettert der S&P 500 im NYSE-Handel um 0.81 Prozent auf 7’728.42 Punkte. Die Marktkapitalisierung der im S&P 500 enthaltenen Werte beträgt damit 63.550 Bio. Euro. Zuvor ging der S&P 500 0.904 Prozent stärker bei 7’735.75 Punkten in den Handel, nach 7’666.45 Punkten am Vortag.

Der S&P 500 erreichte am Freitag sein Tageshoch bei 7’750.08 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 7’720.14 Punkten lag.

So bewegt sich der S&P 500 im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche verbucht der S&P 500 bislang einen Gewinn von 0.087 Prozent. Vor einem Monat, am 02.09.2026, wurde der S&P 500 auf 7’666.60 Punkte taxiert. Der S&P 500 erreichte vor drei Monaten, am 02.07.2026, einen Stand von 7’483.24 Punkten. Vor einem Jahr, am 02.10.2025, wies der S&P 500 6’715.35 Punkte auf.

Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Index bereits um 12.68 Prozent. Bei 7’816.70 Punkten verzeichnete der S&P 500 bislang ein Jahreshoch. Bei 6’316.91 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Tops und Flops im S&P 500 aktuell

Unter den Top-Aktien im S&P 500 befinden sich derzeit Bloom Energy (+ 7.00 Prozent auf 297.00 USD), Hewlett Packard Enterprise (+ 6.95 Prozent auf 69.07 USD), Robinhood (+ 5.63 Prozent auf 117.41 USD), Teradyne (+ 5.11 Prozent auf 437.05 USD) und Coinbase (+ 4.89 Prozent auf 198.54 USD). Die Flop-Titel im S&P 500 sind derweil Seagate Technology (-12.28 Prozent auf 829.49 USD), Western Digital (-8.42 Prozent auf 423.59 USD), Nike (-5.95 Prozent auf 33.06 USD), AppLovin (-3.53 Prozent auf 271.39 USD) und Boston Scientific (-2.73 Prozent auf 42.05 USD).

Diese Aktien weisen das grösste Handelsvolumen im S&P 500 auf

Im S&P 500 weist die NVIDIA-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via NYSE 7’369’475 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie dominiert den S&P 500 hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 4.889 Bio. Euro.

Fundamentalkennzahlen der S&P 500-Aktien im Fokus

Im S&P 500 hat die First Republic Bank-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 0.10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Was die Dividendenrendite angeht, ist die Western Union Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 15.20 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.ch

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