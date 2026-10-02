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02.10.2026 16:01:00
Freundlicher Handel in New York: Dow Jones zum Start des Freitagshandels mit Zuschlägen
Das macht das Börsenbarometer in New York am Freitagmorgen.
Um 15:58 Uhr bewegt sich der Dow Jones im NYSE-Handel 0.43 Prozent stärker bei 51’143.52 Punkten. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 25.656 Bio. Euro. Zuvor ging der Dow Jones 0.161 Prozent stärker bei 51’008.36 Punkten in den Freitagshandel, nach 50’926.56 Punkten am Vortag.
Der Dow Jones verzeichnete bei 51’382.88 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Freitag 51’093.56 Einheiten.
Dow Jones-Entwicklung auf Jahressicht
Auf Wochensicht verlor der Dow Jones bereits um 0.978 Prozent. Vor einem Monat, am 02.09.2026, wies der Dow Jones 53’061.95 Punkte auf. Vor drei Monaten, am 02.07.2026, wurde der Dow Jones mit 52’900.07 Punkten berechnet. Noch vor einem Jahr, am 02.10.2025, stand der Dow Jones bei 46’519.72 Punkten.
Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Index bereits um 5.71 Prozent nach oben. Bei 54’744.33 Punkten erreichte der Dow Jones bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief liegt hingegen bei 45’057.28 Zählern.
Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im Dow Jones
Unter den stärksten Einzelwerten im Dow Jones befinden sich aktuell Caterpillar (+ 3.54 Prozent auf 855.64 USD), Home Depot (+ 2.97 Prozent auf 255.15 EUR), NVIDIA (+ 2.73 Prozent auf 237.17 USD), Alphabet C (ex Google) (+ 1.74 Prozent auf 340.77 USD) und Amazon (+ 1.56 Prozent auf 252.10 USD). Unter den schwächsten Dow Jones-Aktien befinden sich hingegen Nike (-5.95 Prozent auf 33.06 USD), IBM (-0.90 Prozent auf 223.60 USD), Johnson Johnson (-0.42 Prozent auf 257.57 USD), Amgen (-0.38 Prozent auf 405.72 USD) und Salesforce (-0.34 Prozent auf 235.89 USD).
Diese Aktien weisen das grösste Handelsvolumen im Dow Jones auf
Im Dow Jones ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 7’369’475 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Im Dow Jones macht die NVIDIA-Aktie die grösste Marktkapitalisierung aus. 4.889 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
Dow Jones-Fundamentalkennzahlen im Fokus
Die Travelers-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 10.58 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den Dow Jones-Werten. Mit 4.62 Prozent äussert sich die Dividendenrendite der Nike-Aktie 2027 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.
Redaktion finanzen.ch
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Wo sind Aktien noch günstig? Chancen abseits des KI-Hypes – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
KI-Aktien, Halbleiter und grosse US-Technologiewerte dominieren seit geraumer Zeit die Börse. Doch während dort die Bewertungen teilweise deutlich gestiegen sind, stellt sich für langfristige Anleger eine andere Frage: Wo gibt es abseits des KI-Booms noch interessante Unternehmen zu attraktiven Bewertungen?
Im Gespräch mit direkt aus New York geht es um unterschätzte Branchen, abgestürzte Qualitätsaktien und die Frage, wie Anleger interessante Unternehmen finden können, wenn gerade nicht der grosse Hype dahintersteht.
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