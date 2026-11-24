Dow Jones 30 Industrial 998313 / US2605661048
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24.11.2026 16:00:55
Zuversicht in New York: Dow Jones liegt zum Start im Plus
Machte sich der Dow Jones bereits am vorherigen Handelstag in die Gewinnzone auf, knüpft das Börsenbarometer auch aktuell an seine positive Performance an.
Am Dienstag bewegt sich der Dow Jones um 15:57 Uhr via NYSE 0.39 Prozent stärker bei 49’789.53 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im Dow Jones enthaltenen Werte beträgt damit 23.311 Bio. Euro. Zuvor ging der Dow Jones 0.717 Prozent schwächer bei 49’239.91 Punkten in den Dienstagshandel, nach 49’595.31 Punkten am Vortag.
Bei 49’852.20 Einheiten erreichte der Dow Jones sein Tageshoch, während er hingegen mit 49’294.49 Punkten den niedrigsten Stand markierte.
Dow Jones-Entwicklung seit Beginn Jahr
Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 23.10.2026, wies der Dow Jones einen Stand von 52’215.16 Punkten auf. Der Dow Jones lag noch vor drei Monaten, am 24.08.2026, bei 53’417.16 Punkten. Der Dow Jones bewegte sich noch vor einem Jahr, am 24.11.2025, bei 46’448.27 Punkten.
Der Index gewann seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 2.91 Prozent. Das Dow Jones-Jahreshoch steht derzeit bei 54’744.33 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 45’057.28 Punkten markiert.
Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im Dow Jones
Die stärksten Einzelwerte im Dow Jones sind aktuell Nike (+ 4.12 Prozent auf 35.15 USD), Amgen (+ 2.73 Prozent auf 461.31 USD), Salesforce (+ 2.33 Prozent auf 189.79 USD), Merck (+ 1.34 Prozent auf 137.29 USD) und Procter Gamble (+ 1.28 Prozent auf 171.78 USD). Am anderen Ende der Dow Jones-Liste stehen hingegen NVIDIA (-6.23 Prozent auf 154.76 USD), Cisco (-1.75 Prozent auf 95.11 USD), Alphabet C (ex Google) (-1.25 Prozent auf 276.04 USD), Amazon (-1.02 Prozent auf 252.78 USD) und Goldman Sachs (-0.81 Prozent auf 816.91 USD) unter Druck.
Die teuersten Dow Jones-Konzerne
Im Dow Jones ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 15’967’464 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Apple-Aktie hat im Dow Jones mit 4.566 Bio. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung.
Fundamentaldaten der Dow Jones-Aktien
2026 präsentiert die Travelers-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 10.76 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones. Im Index weist die Nike-Aktie mit 4.92 Prozent 2027 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.
Redaktion finanzen.ch
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