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Experten-Meinungen 31.07.2026 22:30:38

Experten sehen bei Tesla-Aktie Potenzial

Experten sehen bei Tesla-Aktie Potenzial

Das sind die Einschätzungen der Experten für die Tesla-Aktie.

Tesla
249.23 CHF 1.15%
Kaufen Verkaufen

Die Tesla-Aktie wurde im Juli 2026 von 27 Analysten analysiert.

12 Experten stufen die Aktie als Kauf ein, 14 Analysten stufen die Anteilsscheine von Tesla mit Halten ein, 1 Experte rät den Anteilsschein zu verkaufen.

Das durchschnittliche Kurziel setzen die Analysten auf 429,96 USD fest. Dies entspricht einem Anstieg von 118,75 USD zum aktuellen NAS-Kurs von Tesla in Höhe von 311,21 USD.

Der 6-Monats-Rating-Trend zeigt Kaufen an.

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
RBC Capital Markets480,00 USD54,2428.07.2026
Deutsche Bank AG420,00 USD34,9628.07.2026
UBS AG385,00 USD23,7124.07.2026
DZ BANK--23.07.2026
JP Morgan Chase & Co.445,00 USD42,9923.07.2026
RBC Capital Markets500,00 USD60,6623.07.2026
Jefferies & Company Inc.400,00 USD28,5323.07.2026
DZ BANK385,00 USD23,7122.07.2026
Deutsche Bank AG465,00 USD49,4215.07.2026
Jefferies & Company Inc.400,00 USD28,5313.07.2026
RBC Capital Markets500,00 USD60,6609.07.2026
JP Morgan Chase & Co.475,00 USD52,6307.07.2026
RBC Capital Markets500,00 USD60,6607.07.2026
JP Morgan Chase & Co.475,00 USD52,6302.07.2026
RBC Capital Markets475,00 USD52,6302.07.2026

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: Scott Olson/Getty Images
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