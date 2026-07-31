Tesla Aktie 11448018 / US88160R1014
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31.07.2026 22:30:38
Experten sehen bei Tesla-Aktie Potenzial
Das sind die Einschätzungen der Experten für die Tesla-Aktie.
Die Tesla-Aktie wurde im Juli 2026 von 27 Analysten analysiert.
12 Experten stufen die Aktie als Kauf ein, 14 Analysten stufen die Anteilsscheine von Tesla mit Halten ein, 1 Experte rät den Anteilsschein zu verkaufen.
Das durchschnittliche Kurziel setzen die Analysten auf 429,96 USD fest. Dies entspricht einem Anstieg von 118,75 USD zum aktuellen NAS-Kurs von Tesla in Höhe von 311,21 USD.
Der 6-Monats-Rating-Trend zeigt Kaufen an.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|RBC Capital Markets
|480,00 USD
|54,24
|28.07.2026
|Deutsche Bank AG
|420,00 USD
|34,96
|28.07.2026
|UBS AG
|385,00 USD
|23,71
|24.07.2026
|DZ BANK
|-
|-
|23.07.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|445,00 USD
|42,99
|23.07.2026
|RBC Capital Markets
|500,00 USD
|60,66
|23.07.2026
|Jefferies & Company Inc.
|400,00 USD
|28,53
|23.07.2026
|DZ BANK
|385,00 USD
|23,71
|22.07.2026
|Deutsche Bank AG
|465,00 USD
|49,42
|15.07.2026
|Jefferies & Company Inc.
|400,00 USD
|28,53
|13.07.2026
|RBC Capital Markets
|500,00 USD
|60,66
|09.07.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|475,00 USD
|52,63
|07.07.2026
|RBC Capital Markets
|500,00 USD
|60,66
|07.07.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|475,00 USD
|52,63
|02.07.2026
|RBC Capital Markets
|475,00 USD
|52,63
|02.07.2026
Redaktion finanzen.ch
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