UBS Aktie 24476758 / CH0244767585
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05.08.2026 08:19:00
Wie Experten die UBS-Aktie im Juli einstuften
So schätzten Analysten die UBS-Aktie im letzten Monat ein.
Die UBS-Aktie wurde im Juli 2026 von 5 Experten analysiert.
5 Experten stufen die UBS-Aktie als Kauf ein.
Im Durchschnitt rechnen die Analysten mit einem Kursziel in Höhe von 42,80 CHF, was einem Anstieg von 0,25 CHF zum aktuellen SWX-Kurs der UBS-Aktie von 42,55 CHF gleichkommt.
Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Buy hin.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|JP Morgan Chase & Co.
|46,00 CHF
|8,11
|31.07.2026
|DZ BANK
|-
|-
|30.07.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|44,00 CHF
|3,41
|29.07.2026
|RBC Capital Markets
|40,00 CHF
|-5,99
|29.07.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|-
|-
|22.07.2026
|RBC Capital Markets
|40,00 CHF
|-5,99
|09.07.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|44,00 CHF
|3,41
|06.07.2026
Redaktion finanzen.ch
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