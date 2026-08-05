Wie Experten die UBS-Aktie im Juli einstuften

Die UBS-Aktie wurde im Juli 2026 von 5 Experten analysiert.

5 Experten stufen die UBS-Aktie als Kauf ein.

Im Durchschnitt rechnen die Analysten mit einem Kursziel in Höhe von 42,80 CHF, was einem Anstieg von 0,25 CHF zum aktuellen SWX-Kurs der UBS-Aktie von 42,55 CHF gleichkommt.

Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Buy hin.

Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum JP Morgan Chase & Co. 46,00 CHF 8,11 31.07.2026 DZ BANK - - 30.07.2026 JP Morgan Chase & Co. 44,00 CHF 3,41 29.07.2026 RBC Capital Markets 40,00 CHF -5,99 29.07.2026 JP Morgan Chase & Co. - - 22.07.2026 RBC Capital Markets 40,00 CHF -5,99 09.07.2026 JP Morgan Chase & Co. 44,00 CHF 3,41 06.07.2026

Redaktion finanzen.ch