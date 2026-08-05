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Aktienprognosen 05.08.2026 08:19:00

Wie Experten die UBS-Aktie im Juli einstuften

Wie Experten die UBS-Aktie im Juli einstuften

So schätzten Analysten die UBS-Aktie im letzten Monat ein.

UBS
43.47 CHF 2.39%
Kaufen Verkaufen

Die UBS-Aktie wurde im Juli 2026 von 5 Experten analysiert.

5 Experten stufen die UBS-Aktie als Kauf ein.

Im Durchschnitt rechnen die Analysten mit einem Kursziel in Höhe von 42,80 CHF, was einem Anstieg von 0,25 CHF zum aktuellen SWX-Kurs der UBS-Aktie von 42,55 CHF gleichkommt.

Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Buy hin.

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
JP Morgan Chase & Co.46,00 CHF8,1131.07.2026
DZ BANK--30.07.2026
JP Morgan Chase & Co.44,00 CHF3,4129.07.2026
RBC Capital Markets40,00 CHF-5,9929.07.2026
JP Morgan Chase & Co.--22.07.2026
RBC Capital Markets40,00 CHF-5,9909.07.2026
JP Morgan Chase & Co.44,00 CHF3,4106.07.2026

Redaktion finanzen.ch

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Typ Hebel Verfall Valor
Long 7.2919 15.12.2028 151874480
Long 12.4885 19.03.2027 156452234
Long 155.2143 18.09.2026 159435601
Typ Hebel Verfall Valor
Short 10.4471 17.12.2027 159232521
Short 1086.5 18.09.2026 148620519
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Long 7.3661 11.23 157230114
Long 12.0722 5.86 159232191
Long 18.8957 2.86 159232188
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Short 6.5848 12.29 157975647
Short 12.0722 5.52 157436898
Short 18.1083 2.82 156945038
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
Long 6 -18.41 57946586
Long 10 -11.88 147182344
Long 12 -46.32 144200988
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor

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Bildquelle: Simon Zenger / Shutterstock.com,Pincasso / Shutterstock.com
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