Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’194 -0.2%  SPI 20’015 -0.1%  Dow 52’319 0.3%  DAX 24’996 1.5%  Euro 0.9229 0.0%  EStoxx50 6’328 1.6%  Gold 3’972 -0.9%  Bitcoin 47’394 0.1%  Dollar 0.8093 0.1%  Öl 72.9 0.0% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156Kuros32581411Swiss Life1485278Sandoz124359842
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Uranbergbau-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Merck zündet den Übernahme-Turbo
Aktien von SK hynix und Samsung fallen: Warum Anleger Kasse machen und Analysten gelassen bleiben
Talos Energy übernimmt Shell-Anteil an Na-Kika-Feld - Shell-Aktie im Fokus
MindMaze-Aktie: Klinische Studien für Heimtherapie in Schweiz und Frankreich
Centiel-Aktie: Paolo Doria zum neuen Finanzchef ernannt
Suche...

Nike Aktie 957150 / US6541061031

33.25
CHF
0.08
CHF
0.23 %
30.06.2026
BRXC
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

01.07.2026 06:56:11

Nike Neutral

Nike
33.25 CHF 0.23%
Kaufen Verkaufen

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Nike von 50 auf 48 US-Dollar gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Es habe wenige Überraschungen gegeben, schrieb Jay Sole am Mittwoch in seiner Reaktion auf den Bericht zum vierten Geschäftsquartal. Die entscheidende Frage sei, ob alle schlechten News nun eingepreist seien. Sole sieht trotz der Kursschwäche noch keine gute Einstiegschance. Die Aktien seien immer noch nicht günstig./rob/ag/gl;

Veröffentlichung der Original-Studie: 01.07.2026 / 03:08 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.06.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: Nike Inc. Neutral
Unternehmen:
Nike Inc. 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
$ 48.00
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
$ 41.05 		Abst. Kursziel*:
16.93%
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
$ 41.05 		Abst. Kursziel aktuell:
16.94%
Analyst Name::
Jay Sole 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Nike Inc.

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?