Nemetschek Aktie 329782 / DE0006452907
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Nemetschek SE Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Nemetschek von 70 auf 72 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Charles Brennan passte seine Prognosen für den Bausoftware-Anbieter an die abgeschlossene Übernahme der US-Firma HCSS an. Aus Bilanzgründen dürften die tatsächlichen wirtschaftlichen Auswirkungen der Übernahme erst in der zweiten Jahreshälfte 2028 sichtbar werden, was eine Geduldsprobe darstelle, schrieb er in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Aus Bewertungsgründen behalte er seine Kaufempfehlung bei, sei jedoch der Ansicht, dass Nemetschek noch einiges tun müsse, um die Anleger wieder für sich zu gewinnen./rob/edh/nas;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.09.2026 / 15:16 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Nemetschek SE Buy
|
Unternehmen:
Nemetschek SE
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
72.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
61.90 €
|
Abst. Kursziel*:
16.32%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
61.65 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
16.79%
|
Analyst Name::
Charles Brennan
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Nemetschek SE
|
23.09.26
|Schwacher Wochentag in Frankfurt: MDAX notiert zum Ende des Mittwochshandels im Minus (finanzen.ch)
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|MDAX-Handel aktuell: MDAX notiert im Minus (finanzen.ch)
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23.09.26
|Handel in Frankfurt: MDAX zum Handelsstart mit Gewinnen (finanzen.ch)
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22.09.26
|TecDAX aktuell: Am Nachmittag Gewinne im TecDAX (finanzen.ch)
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22.09.26
|MDAX aktuell: MDAX steigt am Dienstagnachmittag (finanzen.ch)
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22.09.26
|XETRA-Handel: TecDAX am Mittag in der Gewinnzone (finanzen.ch)
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22.09.26
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|Jefferies & Company Inc.
|18.09.26
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|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07.09.26
|Nemetschek Buy
|Deutsche Bank AG
|04.09.26
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|Goldman Sachs Group Inc.
|04.08.26
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|23.09.26
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|Jefferies & Company Inc.
|18.09.26
|Nemetschek Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07.09.26
|Nemetschek Buy
|Deutsche Bank AG
|04.09.26
|Nemetschek Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|31.07.26
|Nemetschek Overweight
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|04.08.26
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|04.08.26
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|16.07.26
|Nemetschek Sell
|UBS AG
|29.06.26
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|UBS AG
|30.04.26
|Nemetschek Sell
|UBS AG
|30.07.26
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|Nemetschek Halten
|DZ BANK
|20.03.26
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|Nemetschek Neutral
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|05.03.26
|Nemetschek Neutral
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