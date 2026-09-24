Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’926 0.0%  SPI 19’761 0.0%  Dow 51’512 -0.7%  DAX 25’384 -0.1%  Euro 0.9428 0.3%  EStoxx50 6’302 0.0%  Gold 4’283 -0.1%  Bitcoin 69’847 0.3%  Dollar 0.8271 0.3%  Öl 103.3 0.2% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156Kuros32581411Swiss Life1485278
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Kupferminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Accelleron-Aktie leichter: Aufträge für über 100 Turbolader der neuesten Generation
Leclanché meldet Insolvenzantrag für deutsche Tochtergesellschaften an - Aktie im Blick
Rückenwind für die Novartis-Aktie: US-Gericht weist Klage gegen Pharmariese wegen Entresto-Generika ab
Bitcoin, Ethereum, Ripple & Co.: Wie sich die Kryptokurse am Vormittag entwickeln
Schneider Electric-Aktie freundlich: Übernahmeangebot für bulgarische Shelly Group geplant
Suche...
ETF Sparplan

Nemetschek Aktie 329782 / DE0006452907

57.90
CHF
0.70
CHF
1.22 %
09:39:15
SWX
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

23.09.2026 21:57:04

Nemetschek SE Buy

Nemetschek
58.09 CHF -0.74%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Nemetschek von 70 auf 72 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Charles Brennan passte seine Prognosen für den Bausoftware-Anbieter an die abgeschlossene Übernahme der US-Firma HCSS an. Aus Bilanzgründen dürften die tatsächlichen wirtschaftlichen Auswirkungen der Übernahme erst in der zweiten Jahreshälfte 2028 sichtbar werden, was eine Geduldsprobe darstelle, schrieb er in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Aus Bewertungsgründen behalte er seine Kaufempfehlung bei, sei jedoch der Ansicht, dass Nemetschek noch einiges tun müsse, um die Anleger wieder für sich zu gewinnen./rob/edh/nas;

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.09.2026 / 15:16 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.09.2026 / 15:16 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: Nemetschek SE Buy
Unternehmen:
Nemetschek SE 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
72.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
61.90 € 		Abst. Kursziel*:
16.32%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
61.65 € 		Abst. Kursziel aktuell:
16.79%
Analyst Name::
Charles Brennan 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Nemetschek SE

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu Nemetschek SE

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
23.09.26 Nemetschek Buy Jefferies & Company Inc.
18.09.26 Nemetschek Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07.09.26 Nemetschek Buy Deutsche Bank AG
04.09.26 Nemetschek Buy Goldman Sachs Group Inc.
04.08.26 Nemetschek Sell UBS AG
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen